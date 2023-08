GoPro se asocia con Formula DRIFT para capturar la acción

Desde el 8 de agosto, GoPro es el socio oficial de cámaras de acción de Formula DRIFT.

GoPro anuncia que desde el pasado 8 de agosto, es el socio oficial de cámaras de acción de la serie Formula DRIFT. Actualmente, la serie está utilizando las cámaras más recientes, incluidas la HERO11 Black y la MAX de 360°, para capturar imágenes para su transmisión en vivo de eventos muy popular y gratuita.

Formla DRIFT

Ahora, están llevando la creatividad al siguiente nivel con una serie de videos dedicados, 100 % filmados en GoPro, llamados “GoPro Chase for the Championship”.

La serie comenzó en el St Louis Round el mes pasado y continuará hasta el final de la temporada. Cada episodio seguirá a los mejores pilotos que persiguen el título del campeonato y explorará cómo los mejores pilotos alcanzaron su posición en la clasificación y los desafíos que enfrentan.

Según el equipo de Formula DRIFT, esta colaboración es la sinergia perfecta, ya que reúne las series de deportes de motor más extremos con las mejores cámaras para capturar la acción.

“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a GoPro a la familia Formula DRIFT”, dijo Ryan Sage, presidente de Formula DRIFT.

Casi desde nuestros inicios, las cámaras GoPro se han utilizado para capturar algunas de las acciones más emocionantes de nuestro deporte. Por lo tanto, estamos encantados de hacer oficial esta colaboración y poder capturar y compartir aún más de lo que hace que Formula DRIFT sea única.

Si bien GoPro Chase for the Championship se centrará en los equipos FD PRO, la asociación también contará con la “FD Experience Presented by GoPro”. Esta serie entrará en la competencia FD PRO y PROSPEC para capturar la acción y las personalidades detrás de escena, así como la experiencia de los fanáticos a medida que ambos campeonatos avanzan hacia sus rondas finales.

Como una oportunidad adicional para los fanáticos, la compañía de cámaras de acción asistirá a una de las rondas finales para compartir la última tecnología de GoPro con los asistentes, incluidos talleres prácticos con la HERO11 Black líder en la industria, además de la aplicación GoPro Quik compatible con dispositivos móviles y el ecosistema de suscripción de la compañía. La información sobre la ronda específica estará disponible en breve.