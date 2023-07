Google comenzará a eliminar cuentas inactivas a finales de año

Tus cuentas de Gmail inactivas podrían borrarse a finales de este año si no has iniciado sesión durante un tiempo, o si no has interactuado con ningún otro servicio de Google mientras estaba conectado.

Una nueva actualización de la política de Google sobre cuentas personales inactivas ahora las pone en el punto de mira después de dos años, un movimiento que, según Google, es para mejorar la seguridad.

Según una publicación del blog, Google se reserva el derecho de eliminar la totalidad de la cuenta en barbecho, incluido su contenido de Gmail, Drive, YouTube y Fotos. Las purgas comenzarán el 1 de diciembre de 2023, con un aviso amplio que se proporcionará con anticipación.

Los usuarios recibirán varias notificaciones por correo electrónico en su dirección de Gmail, así como la dirección de correo electrónico de recuperación registrada (si existe). Las eliminaciones también ocurrirán en oleadas. El primer lote serán cuentas que se crearon y luego nunca más se usaron.

Cómo evitar que tu cuenta sea eliminada

Para evitar perder una cuenta por inactividad, la mayoría de las personas deberán iniciar sesión en la cuenta o utilizar uno de los servicios de Google. Las acciones pueden ser pequeñas: leer un correo electrónico, mirar un video de YouTube y usar la búsqueda de Google (entre otras actividades) es suficiente.

Sin embargo, si la cuenta tiene una suscripción continua a Google One, una aplicación o una publicación, no se eliminará automáticamente. Haber iniciado sesión en un dispositivo Android también es suficiente para evitar el bloqueo, según 9to5Google, aunque no está claro qué tan activo debe ser ese dispositivo.

Una mejora en la seguridad

Google dice que limpiar sus servidores de cuentas no utilizadas protegerá mejor a los usuarios, ya que la mayoría de las cuentas inactivas solo pueden estar protegidas por contraseñas débiles o comprometidas. La compañía dice que las cuentas inactivas a menudo también carecen de autenticación de dos factores.

Las cuentas robadas pueden terminar usándose para perpetrar el robo de identidad o simplemente hacer de Internet un lugar peor (por ejemplo, enviar spam). 9to5Google también informa que los nombres de las cuentas no se reciclarán, nadie más podrá usarlos.