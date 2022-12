Nintendo presenta el segundo tráiler de la película de Mario Bros

En esta segunda entrega se suman guiños que los fanáticos más observadores no dejarán pasar por alto.

Si no has superado la emoción por el primer tráiler de la próxima película del fontanero más famoso del mundo, no podrás con la emoción con el segundo tráiler de Super Mario Bros. Movie, estrenado recientemente.

Ante la espera de la próxima película protagonizada por Chris Pratt y Jack Black, cuyo estreno está pautado para 7 de abril del próximo año, no te pierdas este adelanto de dos minutos. Aquí, Nintendo junto al popular estudio de películas animadas Illumination nos regalan muchos detalles de lo que se viene.

A diferencia del primer adelanto, con una aparición fugaz de Mario hacia el final del tráiler en la voz de Pratt teniendo sólo dos líneas de diálogo, esta segunda entrega revela mucho más sobre el debut más esperado del próximo año:

Algunas de las revelaciones de este segundo tráiler de la película de Mario Bros:

En este según tráiler de Mario Bros se confirma la interpretación de Chris Pratt como Mario. Pero además, las de Anya Taylor-Joy y Seth Rogan como Princess Peach y Donkey Kong.

La película incluirá un guiño a la serie Mario Kart con una visita a Rainbow Road y a otros videojuegos de la franquicia protagonizada por el fontanero.

Nintendo rediseñó el modelo de Donkey Kong por primera vez desde que el simio adorable dio el salto al 3D en Donkey Kong Country de 1994m con una una personalidad cómica que veremos en la película.

Además de darle una nueva oportunidad a Mario Bros en la pantalla grande, este estreno marca el debut de Nintendo en la industria del cine. La compañía japonesa oficializó el lanzamiento del estudio Nintendo Pictures, en octubre de este año, poco antes de dar a conocer este proyecto.