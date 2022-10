Ya está aquí el primer trailer de The Super Mario Bros La Película

A Nintendo le tomó más de 3 décadas recuperarse de la infame “adaptación” de Mario de finales de los 80s. Así pues, a continuación les presentamos el primer tráiler de la esperada película animada sobre el icónico personaje, protagonizada por Chris Pratt y Jack Black.

El primer trailer de The Super Mario Bros La Película está aquí. Tras años de rumores, Nintendo finalmente compartió el primer adelanto del largometraje animado de su icónico personaje, cuya voz en la versión original en inglés será la de Chris Pratt (Guardians of The Galaxy, Jurassic World).

Anunciada ya en 2018, The Super Mario Bros. La Película, es una colaboración entre Nintendo y la división de animación Illumination de Universal Pictures. En ella, Pratt encabeza un reparto de estrellas que incluye a Jack Black como Bowser y a Anya Taylor-Joy como la princesa Peach.

Primer trailer de The Super Mario Bros La Película

Desde que se dieron a conocer los primeros detalles del reparto el año pasado, todo ha permanecido en silencio, pero el velo del secreto se ha levantado finalmente hoy con el primer teaser tráiler oficial, que puedes ver a continuación.

Mario, como puede verse en el adelanto, parece ser un extraño en el Mushroom Kingdom. De hecho, sólo hace una aparición fugaz hacia el final del tráiler, con Pratt teniendo sólo dos líneas de diálogo.

En cambio, la mayor parte de la revelación está dedicada al asalto de Bowser a un castillo de pingüinos, con un poco de ayuda de Kamek (al que pone voz Kevin Michael Richardson), y un ejército de Koopas. Otras caras conocidas son Toad y, en una breve escena, Luigi (Charlie Day) huyendo de un grupo de Koopas.

Para llevar

En definitiva, se trata de un primer tráiler prometedor a la película de Super Mario Bros., que logra unos cuantos guiños visuales acertados y presenta una llamativa visión del mundo mágico del videojuego que resulta familiar y, a la vez, muy diferente a todo lo que hemos visto antes en los juegos. Por ejemplo, la vertiginosa ciudad de Toad bajo el amenazante castillo de Peach es un punto destacado.

La película de Super Mario Bros., en la que también participan Seth Rogen como Donkey Kong, Fred Armisen como Cranky Kong y Sebastian Maniscalco como Spike, se estrenará el 7 de abril del próximo año.