Pokémon Scarlet and Violet rompen récords en su lanzamiento

Durante los últimos meses, Nintendo reveló mucho contenido de Pokémon Violet and Scarlet. Estas expectivas rindieron frutos, pues los juegos se posicionaron como el segundo mejor lanzamiento en la historia de la franquicia.

La espera por Pokémon Violet and Scarlet se acabó, y las nuevas entradas de la icónica franquicia llegaron rompiendo récords. Las últimas cifras ya están disponibles y, como se esperaba, el reciente lanzamiento de los esperados títulos consiguió el primer y el segundo lugar en las listas de ventas. Los nuevos juegos de Pokémon están ambientados en la nueva región de Paldea, el hogar de una gran cantidad de criaturas para añadir a los Pokedex. Además, estos son los primeros de mundo abierto de la serie.

Pokémon Scarlet and Violet llegaron con récords

Aunque ambos juegos ocuparon el primer y segundo lugar de las listas de venta, en cuanto a cuál de los dos fue más popular, la mayoría se decantó por Violet y su Pokémon legendario Miraidon. Esta versión representó el 52% de las ventas totales. Por su parte, Scarlet obtuvo el 42%, y el Dual Pack -que contiene ambos juegos en una única caja- está rankeado en el número seis, con el 6% restante de las ventas.

Así pues, tal y como informó el equipo de GamesIndustry, Pokémon Scarlet and Violet es ahora el segundo mayor lanzamiento en caja de la historia de la franquicia, ya que vendió un 25% más que Pokémon Sword and Shield en su respectiva primera semana y se situó muy por detrás del actual líder de la franquicia, Pokémon Sun and Moon. También consiguió vender un 56% más que Pokémon Legends: Arceus y un 70% más que Pokémon Diamond and Pearl.

De hecho, en términos de ingresos brutos, Scarlet and Violet consiguieron más dinero que Sun and Moon debido a la diferencia de precio entre las dos generaciones.

Por otra parte, Sonic Frontiers sigue en el top ten por el momento, ya que ha perdido seis puestos en tan solo una semana. Teniendo en cuenta que tres de ellos están ocupados por Pokémon, no nos parece mal. En cuanto al reparto de ventas, la versión de Switch se impone con un 40%, seguida de cerca por la de PS5 con un 32%.

Aquí tienes un vistazo al top ten de esta semana al completo:

JUEGO ESTA SEMANA SENANA ANTERIOR Pokémon Violet 1 – Pokémon Scarlet 2 – FIFA 23 3 3 God of War Ragnarok 4 1 Call of Duty: Modern Warfare II 5 2 Pokémon Scarlet and Violet: Dual Pack 6 – Horizon Forbidden West 7 7 Mario Kart 8 Deluxe 8 5 Nintendo Switch Sports 9 6 Sonic Frontiers 10 4

Para llevar: Pokémon Violet and Scarlet son los primeros juegos de rol de mundo abierto de la serie Pokémon.

Violet and Scarlet comienzan como la mayoría de los juegos de Pokémon. Te despiertas en tu casa, conoces a tu rival, eliges uno de los tres personajes iniciales, y en poco tiempo estás explorando el mundo y capturando una gran variedad de monstruos. Al principio, un tutorial te indica los primeros pasos en la nueva región del universo Pokémon, bautizada como Paldea. Esto puede resultar un poco pesado para los fans de siempre, pero avanza a un ritmo rápido. Al poco tiempo, Nemona, tu alegre rival hambrienta de batallas, te deja libre. Desde ese momento podrás explorar una buena parte del mapa, luchar contra otros entrenadores a tu antojo y capturar Pokémon salvajes. El juego se ralentiza un poco al presentar a los personajes y las tres misiones principales, pero poco después podrás explorar el mapa con total libertad.

¿Vale la pena?

Pokémon Violet and Scarlet nos introduce a una nueva forms de interactuar en un mundo al que estamos habituados. De hecho, precisamienta la fuerza de Scarlet and Violet reside en su libertad, y esa libertad se extiende más allá de su mundo abierto. Al principio se te dan tres caminos diferentes para seguir:

La Senda de las Leyendas , en la que tienes que cazar y derrotar a Pokemon anormalmente grandes.

, en la que tienes que cazar y derrotar a Pokemon anormalmente grandes. La Operación Starfall , en la que te enfrentas al Team Rocket de esta generación.

, en la que te enfrentas al Team Rocket de esta generación. El Camino de la Victoria, en el que te enfrentas a ocho líderes de gimnasio.

A diferencia de los juegos anteriores, no hay un camino predeterminado en la historia. Por un lado, los Pokémon salvajes son más difíciles cuanto más te alejas de Mesagoza, la ciudad más céntrica de Paldea. Pero, al mismo tiempo, no hay nada que te impida ir hasta uno de los líderes de gimnasio más duros del juego y desafiarlo a una batalla. Es más, el juego no te advierte acerca lo difícil que es una zona concreta hasta que estás allí.

Es un aventura totalmente nueva en un mundo familiar.