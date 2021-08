Steam Deck Vs Nintendo Switch OLED ¿Cuál es mejor?

Las nuevas consolas portátiles salen a la venta casi al mismo tiempo, y por precios similares. Y si aun no tes has decidido, a continuación analizamos frente a frente a las Nintendo Switch OLED y a la Steam Deck.

La Steam Deck y la Nintendo Switch OLED llegarán a finales de este año, por lo que la pelea Steam Deck Vs Nintendo Switch OLED plantea un dilema para los gamers. Por un lado, comprar la última Switch, por su impresionante nueva pantalla y el acceso a las exclusivas de Nintendo. Y por el otro, optar por la poderosa Steam Deck, y tener todo el mundo de los juegos de PC en la pealma de tus manos. Decisiones…

A primera vista, la Steam Deck parece tener una clara ventaja sobre la Switch OLED. Ello debido a que cuenta con un hardware más reciente. La consola portátil de Valve puede ejecutar la mayoría de los juegos de última generación sin problemas, mientras que Switch OLED utiliza los mismos componentes internos de la Switch original lanzada en 2017.

No obstante, estos sistemas son mucho más que la suma de sus partes. A continuación vamos a poner la lupa sobre ambas consolas, y vamos a determinar cuál te ofrece más valor en seis aspectos claves.

Precio, disponibilidad y fecha de lanzamiento

Nintendo lanzará la Switch OLED el 8 de octubre y costará 350 dólares. Al día de hoy, es poco menos que imposible encontrar pedidos anticipados para este producto. Pero, es posible que veamos más disponibilidad a medida que se acerque su fecha de lanzamiento.

En el caso de la Steam Deck, llegará al mercado en tres versiones diferentes. Empezando con un modelo base de 64 GB a partir de 399 dólares. Pero si buscas más almacenamiento, puedes optar por los modelos de 256 GB o 512 GB, que cuestan 529 y 649 dólares respectivamente. También cabe destacar que estos dos modelos de gama alta no solo cuentan con más almacenamiento, sino también con un almacenamiento más rápido, al pasar de eMMC a NVMe SSD.

Los pedidos para la Steam Deck comenzarán a enviarse en diciembre. Sin embargo, Valve tiene tal retraso que los pedidos anticipados no comenzarán a enviarse sino hasta el segundo trimestre del próximo año.

De modo que, para conseguir cualquiera de los dos sistemas se requerirá tener paciencia.

Empate

Especificaciones técnicas

En este apartado, hay una realidad incuestionable: el hardware de la Steam Deck es claramente superior al de la Switch OLED.

En este sentido, cabe destacar que el hardware no lo es todo, pero los procesadores potentes se traducen en juegos más atractivos y un mejor rendimiento. Por lo que, si vas a gastar más de 300 dólares en una de estas estas consolas, siempre se agradece que tenga los mejores componentes. Y por apenas unos 50 dólares más, la Steam Deck ofrece una mejora considerable respecto a la Switch OLED en términos de hardware.

Definitivamente, en cuanto a las especificaciones internas, la Steam Deck es la clara ganadora. Con un precio de solo 399 dólares para el modelo básico, no hay muchos otros sistemas portátiles que puedan competir con este precio. Y si bien tendrás que gastar un poco más para actualizar su almacenamiento, incluso con el aumento, la Steam Deck sigue teniendo un valor sorprendentemente bueno.

Ganadora: Steam Deck

Diseño y estética

En lo que respecta al diseño general, no es una sopresa que la Switch OLED tenga un aspecto heermoso. Después de todo, Nintendo sabe cómo fabricar dispositivos portátiles bonitos, duraderos y potentes. Pero ¿cuál es el detalle negativo? La nueva consola utilizará los mismos Joy-Con que la actual Switch, los cuales son muy susceptibles de sufrir problemas de control.

Por su parte, la Steam Deck es un dispositivo gigante. Incorpora dos sticks analógicos, dos pads táctiles, varios botones y una multitud de gatillos. Dicho esto, sobra aclarar que es mucho más grande que la Switch. Y aunque podría encajar mejor en manos grandes, la comodidad en largas jornadas de juego se ve en entredicho. Todos controles de entrada resultaron en un producto que no parece tan estilizado como la Switch OLED, aunque no es en absoluto feo.

Debido a la fiable trayectoria de Nintendo en el desarrollo de consolas portátiles y teniendo en cuenta que se trata de la primera incursión real de Valve en el mundo de los portátiles, esta ronda es para Switch OLED.

Ganadora: Switch OLED

Biblioteca de juegos

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate… la lista de increíbles titulos exclusivos de la Switch parece no tener fin. Nintendo también te da acceso a una gran variedad de clásicos en la eShop, aunque le faltan algunos títulos destacados como Ocarina of Time.

Ahora bien, la biblioteca de juegos de la Steam Deck es idéntica a la de una PC estándar. Eso significa que tendrás acceso instantáneo a juegos populares como Dota 2, Grand Theft Auto V, Counter-Strike: Global Offensive y cualquiera de los miles de títulos lanzados en PC en las últimas décadas. A esto se suma los lanzamientos de títulos next-gen para PS5 y Xbox Series X que no serán compatibles con Switch.

Veamos los mejores juegos disponibles en ambos sistemas:

Nintedo Switch OLED

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Mario Odyssey Animal Crossing: New Horizons Super Smash Bros. Ultimate Monster Hunter Rise Mario Kart 8 Pokémon Sword & Shield Luigi’s Mansion 3 The Legend of Zelda: Skyward Sword New Pokémon Snap



Steam Decck

Counter-Strike: Global Offensive Red Dead Redemption 2 Halo: The Master Chief Collection Sekiro: Shadows Die Twice Disco Elysium Genshin Impact Grand Theft Auto V Final Fantasy XIV Microsoft Flight Simulator Portal 2



A pesar de que Switch OLED tiene las exclusivas de la franquicia Zelda y Mario, la Steam Deck simplemente tiene un catálogo más consolidade. Después de todo, es difícil que una consola que solo lleva unos años en el mercado pueda competir con, literalmente, todos los juegos lanzados en PC desde 1962.

Ganadora: Steam Deck

Steam Deck Vs Nintendo Switch OLED ¿A prueba del futuro?

Aunque tanto la Steam Deck como la Switch OLED tienen un hardware destacable, es probable que ambas se queden cortas en pocos años. La Switch OLED cuenta con componentes internos similares a los de la actual Switch, la cual fue lanzada en 2017. Por otro lado, los desarrolladores ya están llevando al límite los recursos de la consola de Nintendo. Por otro lado, cada año se lanzan mejores componentes para PC, y dado que las PC portátiles apenas están despertando el interés general, no nos sorprendería ver que otros fabricantes presenten rivales para la Steam Deck en un futuro próximo.

Sin embargo, ambas proceden de compañías con experiencia. Lo que significa que no tendrás que preocuparte de que se estropeen tras meses y meses de uso. La Steam Deck es lo suficientemente potente como para mantenerte jugando por los próximos años, aunque puede que tengas que bajar algunos ajustes en los juegos más exigentes. En cuanto a la Switch, puedes estar seguro de que Nintendo seguirá dando soporte a la consola durante años, hasta que la abandone inevitablemente por una nueva generación de consolas.

En lo que respecta a la longevidad, tanto Switch como Steam Deck ofrecen mucha durabilidad: consideramos esta ronda un empate.

Ganadora: Empate

Relación calidad-precio

Si buscas el mejor hardware por tu dinero, la Steam Deck es la clara ganadora. Puede que la pantalla OLED de la Nintendo Switch sea mejor, pero todo lo demás de la consola portátil de Valve está muy por encima de los componentes en la Switch.

Sin embargo, eso no significa que debas salir corriendo a comprar una Steam Deck. Ni la Steam Deck ni la Nintendo Switch OLED ofrecen nada a lo que ya tengas acceso. Por ejemplo, las portátiles gaming te permiten llevar tu biblioteca de PC de viaje, y con las Switch y Switch Lite puedes jugar a los mismos juegos que con el próximo modelo OLED.

Steam Deck Vs. Nintendo Switch OLED: Conclusión

Decidir cuál es el mejor valor se reduce a lo que ya hay en tu casa. Es decir, la Steam Deck es la mejor opción para alguien que ya tiene una Switch y quiere explorar el mundo de los juegos de PC.

En cambio, la Nintendo Switch OLED es la mejor opción para un PC gamer que quiere comprobar todas las increíbles exclusivas de Nintendo y aún no tiene una Switch.

En definitiva, cualquier persona que tenga actualmente una Switch probablemente no encontrará mucho valor en el modelo Switch OLED a menos que juegue constantemente en modo portátil y sea un ávido fan de la mayoría de los títulos exclusivos de Nintendo. Lo mismo ocurre con Steam Deck: si ya tienes una portátil gaming robusta, no hay mucho valor en comprar una segunda a menos que realmente te beneficies de su formato portátil.

Al final, la batalla entre la Steam Deck Vs. Nintendo Switch OLED, pagar más de 300 dólares para jugar juegos a los que ya tienes acceso no es la mejor decisión económica. Pero no podemos objetar el atractivo de ambas consolas.

Es difícil equivocarse con cualquiera de las dos, aunque plantean mucho más valor si no eres ya parte de la comunidad de Steam o Switch.

Steam Deck Vs Nintendo Switch OLED