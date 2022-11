El nuevo pedido de Elon Musk en Twitter: Mensajes directos encriptados

La última petición de Elon Musk en Twitter busca ofrecer más opciones de seguridad en los mensajes privados.

Las últimas decisiones del nuevo dueño y CEO de Twitter, Elon Musk, ha hecho que los usuarios comiencen a buscar opciones para sustituirlo. Sin embargo, este inminente éxodo no detiene al actual ejecutivo, quien a comienzos de esta semana aprovechó una reunión con los empleados de la red social para solicitar el desarrollo de una función que permite compartir mensajes encriptados y agregue otras características más.

Según una publicación compartida desde The Verge, Musk les dijo a los empleados que la compañía ofrecerá mensajes encriptados y trabajaría para agregar videollamadas y llamadas de voz entre cuentas. De acuerdo con el ejecutivo, la solicitud está basada en la premisa de permitir que los usuarios puedan comunicarse sin preocuparse por su privacidad, ni por una violación de datos en Twitter.

Se avecina otro cambio en Twitter

La solicitud de Musk no es nueva en Twitter, ni carente de sentido. En 2018, Twitter confirmó violaciones de privacidad que expusieron la información de los mensajes compartidos entre empresas y sus clientes durante más de un año. Mientras que a principios de este año, el gobierno de Estados Unidos. acusó a un ex empleado de acceder indebidamente a los datos del usuario en nombre de Arabia Saudita, aunque no está claro cómo se usaron o no los mensajes directos.

Según la misma fuente, Musk está decidido a implementar el cifrado como una prioridad principal para la visión que él llama Twitter 2.0.

Debería darse el caso de que no pueda mirar los DM de nadie si alguien me ha puesto una pistola en la cabeza.

Esta semana, Musk parece enfocado en actualizar la función de mensajes directos de Twitter. Además de las características pensadas para garantizar la seguridad, Musk continuó diciendo que “también queremos tener la capacidad de hacer chat de voz y video a través de DM”. Según el ejecutivo, ambas alternativas podrían facilitar las llamadas seguras “para que no tengas que darle a alguien tu número de teléfono”.