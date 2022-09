Google anunció sus planes de cerrar Stadia, su servicio de gaming en la nube y reembolsará a los jugadores. La medida tomará efecto en enero de 2023, fecha en la que se apagará por completo.

Google cerrará Stadia y reembolsará a sus suscriptores debido a la falta de “tracción” con los gamers. El servicio llegará a su fin el 18 de enero de 2023, pero Google ha prometido devolver el diner a los jugadores que compraron hardware Stadia, así como cualquier juego o contenido adicional.

“Hace unos años, también lanzamos un servicio de juegos para consumidores, Stadia -dijo Phil Harrison, vicepresidente y director general de Stadia en una entrada del blog de la compañía. “Y aunque el enfoque de Stadia para la transmisión de juegos para los consumidores se construyó sobre una sólida base tecnológica, no ha ganado la tracción con los usuarios que esperábamos, por lo que hemos tomado la difícil decisión de comenzar a reducir nuestro servicio de transmisión de Stadia“.

El servicio Google Stadia se lanzó por todo lo alto en 2019, en lo que fue claramente el intento de Google por entrar en el mercado del gaming. Justo antes de entrar en servicio, Stadia fue percibido como un “Netflix para videojuegos”, es decir, los suscriptores tendrían a su disposición una biblioteca de títulos para jugar vía streaming sin la necesidad de poseer una consola dedicada.

En efecto, los juegos de Stadia se ejecutan en los servidores de los centros de datos de Google en todo el mundo. Para ese entonces era una idea bastante arriesgada, y hasta vista con cierta desconfianza por las audiencias. Pero más allá de eso, la realidad es que enfrentarse a los gigantes del gaming en su propio terreno es difícil, aún siendo un gigante por derecho propio.

Stadia fue más allá del simple streaming de juegos e incluso vino con su propio hardware a medida. Sin embargo, no fue suficiente para ganar los suscriptores necesariios para competir contra los gigantes ya establecidos

Xbox, PlayStation, Nintendo, Steam y Epic, por nombrar algunas, tiene una vasta experiencia y suficiente conocimiento de la industria del gaming. Conocen a sus audiencias, razón por la cual, sus estrategias son difíciles de replicar. Esto último tiene una dimensión completamente nueva cuando tienes público que ya ha invertido en consolas y suscripciones. No solo eso, dichas compañías tienen además lucrativos acuerdos con los mayores editores de videojuegos del mundo.

En cualquier caso Google no lo logró con Stadia y ha dicho que estima que esos reembolsos se completarán a mediados de enero.

Killed by Google

A Google no le tiembla el pulso a la hora de eliminar productos que no obtienen los resultados que esperaba. Solo basta visitar el sitio web Killed by Google y para conocer la larga lista de marcas de Google ya desaparecidas (muchas de las cuales probablemente nunca hayas oído hablar).