TikTok Now es la nueva función de la app, idéntica a BeReal

Una app francesa es la nueva inspiración de las redes sociales más populares, aunque su propuesta no promueve las publicaciones perfectas.

TikTok le ganó a Instagram una vez más. Después de que hace pocas semanas se filtrara que la compañía propiedad de Meta está trabajando en una función que permitía compartir imágenes “más reales” y que muchos compararon la propuesta de la app Be Real, esta semana TikTok ha lanzado una sección similar llamada TikTok Now.

Aunque actualmente la tendencia es compartir imágenes y videos cada vez más perfectos en las redes sociales, TikTok Now propone compartir una imagen o vídeo justo al recibir un recordatorio. La descripción de esta nueva función y las imágenes que le acompañan no dejan lugar a dudas de que se trata de una imitación de la app francesa Be Real, de la que mucho se ha escuchado recientemente, aunque a diferencia de la mayoría de las redes, esta alienta a compartir con seguidores cercanos.

Cómo usar TikTok Now

A partir de esta semana, esta nueva sección Now de TikTok ya está disponible para todos los usuarios, quienes podrán acceder a la función Now, ubicada en la parte posterior de la interfaz de TikTok. Una vez allí, y al recibir el recordatorio los usuarios podrán capturar la imagen de lo que están haciendo desde la cámara frontal y posterior, o a través de un vídeo de diez segundos.

Aunque imitar una característica de una red social no es algo nuevo entre este tipo de aplicaciones, “TikTok Now” tiene unas claras diferencias con respecto a BeReal, sobre todo aquellas enfocadas en la seguridad.

A diferencia de la app francesa esta no ofrece información sobre la ubicación específica de los perfiles .

. Si alguien menor de 16 años se registra en una aplicación TikTok Now independiente, su cuenta se configurará como privada de forma predeterminada.

independiente, de forma predeterminada. Los usuarios deben tener 18 años para compartir sus publicaciones de BeReals TikTok Now en Explore Feed.

Para los usuarios de 13 a 15 años, solo sus amigos (las personas que sigues y te siguen de vuelta) podrán comentar tus publicaciones.

Incluso para usuarios mayores de 18 años, la configuración predeterminada permitirá que solo los amigos vean las publicaciones, aunque pueden cambiar su configuración para compartir con el mundo si así lo desean.

Como compartió TiKTok desde su sitio oficial esta modalidad es la forma más nueva de entretenerse y conectarse con otros usuarios en la aplicación de una forma más auténtica. Gracias a una experiencia diaria de fotos y videos para compartir momentos, TikTok Now espera ofrecer una experiencia creativa completamente nueva para conectarse con los seguidores más cercanos.