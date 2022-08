Instagram ahora quiere ser como BeReal

Con una evidente crisis de creatividad dentro de Instagram, la aplicación ha optado por imitar lo que le funciona a otras plataformas similares. Si bien no se trata de un nuevo hábito para red social perteneciente a Meta, lo que sí sorprende es su nuevo modelo a seguir. Y es que, curiosamente y después de incluir nuevas características para hacer más atractivas sus publicaciones, especialmente sus reels, ahora quiere que todos seamos más naturales.

La propuesta descubierta por el filtrador Alessandro Paluzzi, se denomina “IG Candid” y es similar a la red social BeReal, ya que solicita al usuario que comparta una foto auténtica en un momento aleatorio cada día. A través de su publicación Paluzzi compartió el mensaje con el que Instagram invitaría a los usuarios a probar la función: “Agregue el IG Candid de otros a su bandeja de historias. Y todos los días, a una hora diferente, recibe una notificación para capturar y compartir una foto en 2 minutos”.

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App 👀

ℹ️ Add other's IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2022