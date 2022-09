Nintendo podría revelar pronto título de Zelda: Breath of the Wild 2

¡Se viene otro Nintendo Direct! Esta vez, podríamos conocer el título de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Nintendo podría revelar el título de Zelda: Breath of the Wild 2 durante el próximo Nintendo Direct. Aunque no está confirmado todavía, uno de los analistas más confiables aseguró que el anuncoi es espera para la semana del 12 de septiembre. Para ese momento, la compañía japonesa compartirá más detalles sobre la fecha de lanzamiento del juego y el contenido totalmente nuevo.

Nintendo está a punto de revelar el título de Zelda: Breath of the Wild 2

El analista y periodista de Venture Beat, Jeff Grubb, afirmó que la próxima presentación de Nintendo Direct se emitirá la semana del 12 de septiembre. Es verdad, una presentación de Nintendo Direct en septiembre no es ninguna sorpresa. Generalmente la compañía organiza un Direct en esta época del año para mostrar los próximos juegos de la compañía para lo que queda del año.

Nintendo aún no ha confirmado la celebración de un Nintendo Direct en septiembre, pero Grubb suele acertar. La noticia se anunció durante el podcast/vídeo de Jeff, Jeff Grubb’s Game Mess. Como ya es costumbre, el Nintendo Direct se retransmitirá en YouTube y Twitch. Y, entre otras cosas, este próximo Direct se centrará en los nuevos

El primer juego se lanzó en 2017 y ha sido ampliamente considerado como uno de los mejores juegos de la historia, por lo que no es de extrañar que los fans hayan estado esperando la secuela desde su anuncio. El juego original tenía lugar en Hyrule 100 años después de su predecesor, pero esta nueva entrada tendrá lugar 100 años después de Breath of the Wild 2 (que ahora sabemos que no se llama Breath of the Wild 2).

Adicionalmente, los reportes revelaron que además de anunciar el título de la nueva entrada de la saga de Zelda, Nintendo también dará más información sobre otros juegos como Bayonetta 3 de Platinum Games y Pokemon Scarlet & Violet de Game Freak, así como otros juegos que saldrán el último trimestre del año, con énfasis en los títulos que serán compatibles con Switch Online.. Asímismo, también se espera que en esta transmisión también se anunciarían las versiones HD de The Legend of Zelda: The Wind Waker y The Lagend of Zelda: Twilight Princess en las versiones.

¿Qué podemos esperar de Zelda: BOTW 2?

Llevamos esperando este anuncio desde el lanzamiento de Breath of the Wild 2 desde los Game Awards del año pasado, así que estamos seguros de que compartirás nuestra emoción con estas noticias. Pero si necesitas algo más de hype antes del mencionado Nintendo Direct, no te preocupes: te cubrimos las espaldas. Aquí tienes cinco cosas sobre Zelda: Breath of the Wild 2 que creemos que deberías saber antes del anuncio del martes: