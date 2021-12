The Game Awards anunciarán un “estreno mundial” muy esperado

The Game Awards afirmaron que anunciarán un “estreno mundial” muy esperado, en el que han estado trabajando con su desarrollador por dos años y medio.

El anfitrión y organizador de The Game Awards, Geoff Keighley, está calentando las redes sociales. En unas de sus más recientes publicaciones en Twitter, adelantó tener preparado el anunio de un “estreno mundial”. Al mismo tiempo, aseguró que su equipo ha estado trabajando con un desarrollador, al que no identificó, durante dos años y medio.

Just saw the final cut of a #thegameawards world premiere we have been working on with a developer for 2.5 years.

Truly honored we are entrusted to share this work with the world.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 28, 2021