Confirmados los colores de las fundas del iPhone 14

Una nueva filtración se adelanta a Apple y revela los colores de la funda de todos los nuevos modelos de iPhone

Los filtradores no dan tregua a Apple. Después de meses revelando las características del iPhone 14, este lunes una nueva publicación compartió imágenes, aparentemente verídicas de las fundas de todos los modelos de la familia de smartphones que será presentada este 7 de septiembre, desde el Apple Park. Pero, esta vez, ha sido el filtrador de Apple Majin Bu, quien a través de su cuenta de Twitter publicó los datos, que además de los colores de las fundas, adelantan características como el modelo y módulo de la cámara de los dispositivos.

Un filtrador adelanta otra característica del iPhone 14

En su publicación, Majin Bu asegura que confía en que los colores de la carcasa del iPhone 14 que viste en los tweets anteriores serán oficiales. Las fotos compartidas incluyen fotos de las fundas del iPhone 14 en una tienda minorista, en las que el filtrador presenta dos imágenes principales de las fundas. Y otra que se asemeja a las publicaciones de la tienda online de Apple. Pero estas dos imágenes principales muestran diferentes gamas de colores, y no está claro cuáles son para iPhone 14 y iPhone 14 Plus, o para iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. Y finalmente reveló que el iPhone 14 Max probablemente solo se llamará Plus

Según la publicación los colores de las fundas oficiales de Apple para los iPhone 14:

Naranja brillante

Marrón

Marrón dorado

Azul medianoche

Negro

Verde abeto

Medianoche

Succulent

Rosa tiza

Rojo

Lila

Sun glow

Stromblue

Elderberry

Con la proximidad de la cita en el Apple Park, los rumores sobre las características de los dispositivos no paran de llegar, algunos confirmando o incluso aportando nuevos datos, que ya estamos a nada de conocer.