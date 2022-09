Twitter estrena el esperado botón de editar

Esta semana ha sido decisiva en Twitter. Después de estrenar, apenas ayer, la función “círculos”, ahora la red social ha lanzado oficialmente el esperado botón de editar. Como su nombre lo indica este permitirá realizar cambios en las publicaciones de la red social, y según esperan la mayoría de sus usuarios evitar las molestas consecuencias de cualquier equivocación o simplemente cambio de opinión con respecto a un mensaje.

Sin embargo, el lanzamiento ha sido para un número limitado de usuarios, quienes tendrán la oportunidad de probarlo antes del lanzamiento oficial que llegará a los suscriptores de Twitter Blue en las próximas semanas.

Ante el adelanto de una de las características más solicitadas a la plataforma, varios usuarios ya han compartido el paso a paso de cómo funciona el botón de editar, al menos por ahora.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button

this is happening and you'll be okay

— Twitter (@Twitter) September 1, 2022