CyberOne: es el nuevo robot humanoide de Xiaomi capaz de reconocer emociones

No sabemos si serán capaces de dominar el mundo, pero cada vez más robots demuestran que pueden emular y reconocer acciones humanas

Varias compañías asiáticas coincidieron con eventos esta semana para presentar su nueva generación de teléfonos plegables. Entre todas, Xiaomi fue mucho más allá y además de sus gadgets tradicionales presentó su primer robot humanoide. Y es que su CyberOne representa una gran evolución con respecto a sus primeras propuestas relacionadas con esta área y resalta por sus capacidades para reconocer voces, emociones y sonidos.

En la presentación, la compañía mostró un modelo del CyberOne en vivo. Y es que más allá de un vídeo, o de imágenes referenciales, el propio robot apareció para entregar una flor al CEO de la compañía, Lei Jun. Y aunque no demostró mucho más, este gesto fue suficiente para despertar la emoción con este desarrollo, que tendrá un precio equivalente a los 100 mil dólares, al momento de su lanzamiento.

Más allá del prototipo

Más adelante, mediante un comunicado de prensa, la compañía dijo que la robótica es una “joya de la corona de la fabricación” y continúa explicando lo complejo que fue juntar toda esta tecnología en una sola unidad, lo que indica que CyberOne, como tantos proyectos de robótica en la actualidad, es sobre todo un escaparate tecnológico. Sin embargo, la compañía dijo que la tecnología aplicada a CyberOne se filtrará a otros productos Xiaomi en el futuro.

Pero por ahora esto es todo lo que sabemos del flamante robot.

Diseño: El CyberOne tiene una estatura de 1.77 metros y pesa 52 kilogramos. Además es capaz de caminar a 3.6 kilómetros por hora. En vez de rostro, posee una pantalla OLED que cambia de color según el contexto.

Funcionalidad: Como se demostró en la presentación es capaz de sostener objetos de hasta 1,5 kg de peso con una sola mano. Sin embargo, su diferencia con respecto a otros prototipos similares, consiste en su capacidad para reconocer emociones. Según la compañía, gracias a un sistema denominado Mi Sense, el CyberOne podrá identificar 45 tipos de emociones humanas.

CyberOne entregando una flor al CEO de Xiaomi.

Asimismo, es capaz de percibir el espacio en 3D, reconocer individuos, gestos y expresiones. Y cuenta con 21 puntos de movimiento, permitiéndote adoptar diferentes posiciones, como ponerse de cuclillas.

Aunque claramente este tipo de desarrollos aún no son para todo el mundo, y solo sirven para demostrar el avance tecnológico de las compañías, Xiaomi no es la única en la carrera por innovar con este tipo de propuestas. Según informes recientes, y si los tiempos de Elon no se extienden más de la cuenta, Tesla presentará su prototipo en septiembre de este año. Y al menos ya tiene un objetivo: ser mejor que el CyberOne.