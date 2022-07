El Samsung Galaxy Z Fold 4 ya tendría fecha de lanzamiento

La espera por el Samsung Galaxy Z Fold 4, y el resto de la línea de plegables de la compañía, ya tendría fecha para su lanzamiento. Resulta que una nueva filtración publicada en Internet indicó la fecha en la quese presentarán la nueva generación de la familia de plegables.

Los nuevos smartphones plegables de Samsung son unos de los dispositivos más esperados del año. Mucha gente está deseando ver qué mejoras ha introducido Samsung. La propia compañía espera que los nuevos plegables superen en ventas a sus muy populares predecesores.

Una imagen ha sido filtrada en línea por Evan Blass (@evleaks) que aparentemente muestra la invitación oficial para el próximo evento Unpacked de Samsung. La imagen incluye un render borroso del Galaxy Z Flip 4. Una versión más clara de este render ya se ha filtrado en Internet.

**THIS IMAGE HAS BEEN EDITED TO OBFUSCATE CERTAIN DETAIL**

See what I did there? pic.twitter.com/BrH4sT99yU

— Evan Blass (@evleaks) July 18, 2022