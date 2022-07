Twitter te permite abandonar conversaciones gracias a “Unmentioning”

Un hábito de la vida real se llevará al ámbito digital, literalmente. Y es que, gracias a un nuevo botón “Unmentioning, Twitter permitirá a los participantes salir de una conversación al “desmencionarse” de un tuit. Esta opción tan útil para varios usuarios, ya está disponible en la versión de la app para iOS y Android, así como en la versión de escritorio.

Tal como ha comunicado la red social en su perfil dentro de la plataforma, si un usuario no desea ser parte de una mención en un tuit, puede optar por no participar. Así, podrá olvidarse de recibir alguna mención o respuesta de un hilo o discusión.

La nueva característica toma en cuenta el comportamiento de un usuario que ha decidido cambiar de opinión sobre un tema o simplemente no participar de alguna conversación. Y por supuesto es fundamental para evitar el acoso en la plataforma. Anteriormente, Twitter permitía silenciar los hilos, pero no desligarnos de ellos.

Tal como se puede leer en una publicación oficial de Twitter.

“A veces quieres verte fuera. Toma el control de tus menciones y abandona una conversación con “Unmentioning, que ahora se está extendiendo a todo el mundo en todos los dispositivos”

Sometimes you want to see yourself out.

Take control of your mentions and leave a conversation with Unmentioning, now rolling out to everyone on all devices. pic.twitter.com/Be8BlotElX

