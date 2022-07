El actualizado Visual Studio Code 1.69 introduce el Centro de Comandos, mientras que el VS Code Server posibilita las conexiones con máquinas de desarrollo remotas. Esas y otras características muy esperadas llegaron a la plataforma de desarrollo de Microsoft.

Microsoft actualiza Visual Studio Code y presentó VS Code Server, lo cual significa un avance doble para estas herramientas de desarrollo de código. La compañía liberó una vista previa privada de Visual Studio Code Server, un servicio para conectarse a máquinas de desarrollo remotas. Adicionalmente, publicó la actualización de junio de Visual Studio Code, que incluye nuevas capacidades para la búsqueda de archivos y la posibilidad de ocultar algunas notificaciones.

Anunciado el 7 de julio, Visual Studio Code Server es un servicio que se puede ejecutar en una máquina de desarrollo remota. También permite conectarse desde cualquier lugar utilizando una URL vscode.dev, sin necesidad de SSH (Secure Shell). VS Code Server aprovecha la tecnología utilizada en las extensiones de desarrollo remoto de VS Code y añadirá capacidades como una CLI interactiva y conexiones seguras a vscode.dev.

Visual Studio Code Server permite desarrollar código en una máquina remota en la que el soporte de SSH puede ser limitado, o donde se necesita acceso basado en la web, o el desarrollo en una máquina que no admite el escritorio de VS Code (tipo un iPad o una Chromebook). El VS Code Server CLI establece un túnel entre el cliente VS Code (vscode.dev) y la máquina remota del desarrollador. El túnel se utiliza para transmitir datos de una red a otra. Los desarrolladores ya pueden solicitar el acceso a VS Code Server haciendo clic acá.

El mismo día, Microsoft también publicó Visual Studio Code 1.69 -la versión Junio 2022. VS Code 1.69 puede descargarse para Windows, Linux o Mac desde el sitio web de VS Code. La nueva versión mejora el Centro de Comandos, sustituyendo la barra de título normal por una nueva interfaz de usuario que permite buscar rápidamente archivos, ejecutar comandos y navegar por el historial del cursor. Se activa con window.command.Center.

También en Visual Studio Code 1.69, un nuevo modo de “No Molestar” oculta todas las notificaciones emergentes que no sean de error cuando está activado. Las notificaciones de progreso se mostrarán automáticamente en la barra de estado. Las notificaciones ocultas siguen estando disponibles para su visualización en el centro de notificaciones.

