GitHub presentó un asistente de IA para desarrollar en Visual Studio Code

GitHub Copilot es una extensión de Visual Studio Code potenciada por OpenAI que puede sugerir líneas de código o funciones completas mientras se escribe.

GitHub lanzó un adelanto de GitHub Copilot, un asistente de codificación basado en Inteligencia Artificial para Visual Studio Code que sugiere líneas de código o funciones a medida que se escriben.

Desarrollado en colaboración con OpenAI, GitHub Copilot toma el contexto del código del desarrollador, sugiriendo líneas o funciones completas. Eso, mientras ayuda a encontrar formas alternativas de resolver problemas, escribir pruebas y explorar nuevas APIs sin necesidad de buscar respuestas en Internet.

GitHub Copilot, un asistente flexible que se adapta

GitHub Copilot se adapta a la forma en que el usuario escribe el código, ayudando a completar el trabajo más rápidamente. Entrenado en miles de millones de líneas de código público, la herramienta es impulsada por OpenAI Codex, un sistema de IA que es más capaz que el modelo de lenguaje GPT-3 (Generative Pretrained Transformer) en generación de código, dijo GitHub.

Copilot puede producir rápidamente código repetitivo y patrones repetitivos. Con lo cual los desarrolladores pueden introducir ejemplos en Copilot y hacer que la herramienta genere el resto. Los usuarios también pueden importar un paquete de pruebas unitarias y hacer que Copilot sugiera pruebas que coincidan con el código de implementación.

El asistente está disponible como una extensión de Visual Studio Code. Funciona dondequiera que Visual Studio Code funcione, en la máquina del desarrollador o en la nube en GitHub Codespaces. Con el acceso actualmente limitado a un pequeño grupo de probadores, las personas interesadas en probar Copilot pueden inscribirse en la lista de espera de Copilot.

Aunque GitHub Copilot funciona con un amplio conjunto de frameworks y lenguajes, la preview técnica funciona “particularmente bien” con JavaScript, Python, TypeScript, Ruby y Go, aseguró GitHub. Además, GitHub advirtió que Copilot no siempre escribe un código “perfecto”, y que a veces el código sugerido no funcionará. El código sugerido por la herramienta debe ser probado, revisado y examinado, como cualquier otro código, dijo GitHub.