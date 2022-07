Hasta hace unos años, saltar las restricciones geográficas de Netflix fue fácil. Te registrabas en prácticamente cualquier VPN que quisieras, te conectabas a un servidor estadounidense y listo. Hoy en día es un poco más difícil.

Utilizar una VPN para ver Netflix te un catálogo de títulos que no tendrías disponible si solo utilizas tu conexión local. Pero no todas las redes virtuales privadas son igguales, algunas son más eficaces con determinados contenidos. Pero como en Digital Too sabemos lo que te gusta, probamos varios servicios de VPN, y escogimos los ccuatros que mejor soportan el streaming de series y películas de Netflix.

Independientemente de dónde hayas contratado Netflix originalmente, siempre accederás al catálogo del país en el que te encuentres. Si eres de Bogotá, pero tú y tu laptop viajaron a Argentina, obtendrás el catálogo disponible en Argentina. Durante ese viaje, podrás ver películas o programas de televisión que no está disponible en tu país. Sin embargo, cuando regreses a casa ya no podrás seguir disfrutando de ese contenido.

Resulta que tras su expansión a 130 nuevos mercados en 2016, Netflix recibió amenazas de los grandes estudios de Hollywood. En respuesta ante un posible lluvia de demandas, la compañía prometió evitar que la gente transmitiera el contenido de Netflix a través de una VPN. Desde entonces, ha sido un juego del gato y el ratón entre Netflix y las plataformas de VPN que ofrecen acceso a servidores remotos de Netflix.

Por eso, elegir la VPN adecuada es esencial si quieres transmitir Netflix de Estados Unidos cuando estás fuera del país.

La mejor VPN para ver Netflix, o mejor dicho, las mejores…

Dada la actitud vigilante de Netflix hacia las VPN, tienes que elegir un servicio que promueva activamente la compatibilidad con Netflix. La razón es que estos servicios están dispuestos a adaptar sus estrategias para seguir haciendo que Netflix esté disponible en su red. Algunas VPN pueden funcionar accidentalmente con Netflix, pero si no mantienen esa compatibilidad no es probable que dure mucho tiempo.

Surfshark es otra VPN que entra en nuestro top 10 de velocidades, y aunque las velocidades no son excepcionales -sólo un 35% de la velocidad base en nuestras últimas pruebas- Surfshark es lo suficientemente rápido para el streaming de Netflix. Este servicio es compatible con Netflix, tiene funciones de bloqueo de anuncios y malware, conexiones de doble salto y, sorprendentemente, ofrece conexiones ilimitadas de dispositivos simultáneos en lugar del límite habitual de cinco dispositivos de la mayoría de las VPN. La aplicación Surfshark para Windows también es bastante fácil de usar.

Precios (USD)

12,95 (mes).

47,88 (1 año).

71,76 (2 años).

Surfshark ✅ POSITIVO ⛔️ NEGATIVO Conexiones ilimitadas de dispositivos al mismo tiempo. Extraña dirección comercial. Funciona con Netflix en 11 países. Carece de indicador de ping. Etiqueta las ubicaciones de los servidores virtuales. No señala estatus del servidor. Bloqueo integrado de anuncios, rastreadores y malware.

Otra buena recomendación es ProtonVPN, que está disponible a un precio similar al de otras VPN. Sin embargo, a diferencia de esas, no funciona en todos los servidores de Netflix. Funciona en muchos de los más de 1.500 servidores. Pero no en todos. El único inconveniente con Proton es que puede tener problemas de vez en cuando, cuando una transmisión se detiene de repente, especialmente si estás viendo mientras trabajas en la misma PC.

Precios (USD)

9,99 (mes).

71,88 (1 año).

119,76 (2 años).

ProtonVPN ✅ POSITIVO ⛔️ NEGATIVO Interfaz fácil de usar. No hay opciones para el protocolo WireGuard. Secure Core ayuda a ocultar tu ubicación. En algunas ocasiones, Netflix no funcionó. Bloqueador de malware y rastreadores incorporado. Uno de los más rápidos para macOS.

ExpressVPN ofrece más de 3.000 servidores en 95 países. También promete que Netflix funcionará con todos los servidores que tiene, y ExpressVPN ofrece buenas velocidades. Express es más caro que las otras que reseñamos acá, con casi 100 dólares al año. Pero la aplicación es fácil de usar, las velocidades son excelentes y ofrece algunos extras interesantes, como un servicio de DNS privado que te permite configurar un Apple TV o una consola para ver servicios de streaming estadounidenses en el extranjero.

Precios (USD)

12,95 (mes).

59,94 (6 meses).

99,84 (1 años).

ExpressVPN ✅ POSITIVO ⛔️ NEGATIVO Buenas velocidades constantes. Más caro que muchos competidores. Aplicación de escritorio fácil de usar. Registra las cantidades de transferencia de datos. Amplio soporte de dispositivos,

Precio valor, según nuestras pruebas, la mejor VPN para transmitir Netflix es NordVPN. Esta empresa ha desafiado la prohibición de las VPN de Netflix desde el principio. También ha tenido el objetivo de hacer que todos sus servidores funcionen con el servicio de streaming. En el momento de escribir este artículo, este es el caso. No importa el catálogo de Netflix que quieras, NordVPN promete ofrecerlo.

NordVPN tiene más de 5.000 servidores y ofrece ubicaciones en 60 países de todo el mundo. También te permite elegir tu servidor específico para que puedas cambiar si lo necesitas cuando caiga el martillo de prohibiciones de Netflix.

Además de las velocidades de primera categoría y la compatibilidad con Netflix, NordVPN ofrece conexiones de doble salto y VPN sobre TOR. NordVPN también utiliza el protocolo WireGuard por defecto, aunque ha hecho algunas modificaciones para que WireGuard sea más amigable y privado para los servicios VPN comerciales y por eso llama a su protocolo NordLynx.

NordVPN está dentro de nuestro top 10 de mejores velocidades en general, y no debería tener problemas para transmitir Netflix en cualquier parte del mundo.

Precios (USD)

13,99 (mes, Plan Completo).

83,88 (1 añom Plan Completo).

126,96 (2 años, Plan Completo).

NordVPN ✅ POSITIVO ⛔️ NEGATIVO Excelentes velocidades. Costoso. Política de no registro. Servidores sin disco. Funciones para usuarios avanzados y novatos.

Cómo lo probamos

Probamos los días en nuestra conexión a Internet por cable superó los 80 Mbps. Durante la prueba medimos las velocidades de conexión de cinco lugares diferentes del mundo, ejecutando la prueba tres veces en cada lugar y tomando la velocidad media de cada país para el día. Luego promediamos esas velocidades de nuevo para obtener una media general. Nuestros países de prueba fueron, Estados Unidos, Japón, Argentina, México y España.

La prueba diaria se realiza en tres días diferentes y a tres horas distintas del día. A continuación, tomamos la media de cada día y la volvemos a promediar para obtener una media global. A continuación, determinamos esa media global como un porcentaje de la velocidad diaria original.

Nota del editor: Las velocidades de conexión a Internet pueden variar según la hora del día, los tipos de dispositivos conectados, y hasta si tu red es cableada o inalámbrica.



Recomendaciones finales

Asegúrate de que la aplicación de escritorio de la VPN (y no te olvides de la móvil) te permita elegir servidores específicos. Necesitas un servicio con varios servidores en el país de Netflix que desees. De esta manera, si un servidor ha sido descubierto por Netflix, es posible que los otros sigan funcionando. A menudo, basta con cambiar de servidor para seguir viendo, y a veces incluso basta con volver a conectarse al mismo servidor para solucionar los problemas de transmisión. Esta es la única advertencia que ofrecemos a cualquiera que quiera jugar al juego internacional de Netflix.

Tendrás que acostumbrarte a interrupciones ocasionales. A veces, esto puede significar que el acceso a Netflix desde el extrajero está bloqueado en una VPN particular por completo, aunque esto a menudo sólo dura un día o dos. También pueden producirse interrupciones algo más frecuentes, en las que la transmisión se detiene sin más. La solución para esto suele ser simplemente cambiar de servidor.

Por último, considera que las velocidades en todos los países de Latinoamérica suelen variar mucho. No obstante, cualquiera de nuestras recomendaciones en este artículo te dará las velocidades que necesitas en esas zonas del mundo.