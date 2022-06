Cómo descargar la APK de Free Fire

Aunque Free Fire está disponible libremente para su descarga en la Google Play Store, existen razones para descargar la APK por medios alternos. Sea la razón que sea, acá te decimos cómo descargar y instalar en tu Android el popular batle royale desarrollado por Garena.

Descargar la APK de Free Fire es uno de esos procedimientos que pudiéramos necesitar en cualquier momento -Y mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo.

Si no conoces Free Fire, es uno de los juegos Battle Royale más populares del mundo. La dinámica es parecida a la vista en Apex Legends, Fornite o Call of Duty Warzone, aterrizas en paracaídas en una isla y tienes que pelear contra otros 50 jugadores de tu servidor y gana la partida el último jugador que no haya sido eliminado. También tiene otras modalidads, en las que puedes añadir a tus amigos a tu equipo y pelear hombro a hombro hasta ver el mensaje “¡Booyah!” que se muestra una vez que ganas la partida.

Siendo uno de los videjuegos más populares del momento, Free Fire no deja de estar rodeado de polémica. El título recientemente fue prohibido en la India, y además hay casos legales abiertos que pudieran poner en riesgo su disponibilidad en determinados mercado, incluso en todo el mundo. A pesar de ello, es difícil imaginarse que los millones de gamers que día a día se enfrentan en los mapas de Free Fire dejarán de jugarlo de un día para otro. Razón por la cual compartimos con ustedes este método alternativo, y seguro, para descargar e instalar la APK de Free Fire en tu dispositivo Android.

Cómo descargar (e instalar) la APK de Free Fire

Lo primero que debes hacer es, obviamente, descargar la APK desde un lugar seguro. Hay miles de alternativas como APKMirror, sin embargo, nosotros te la podremos fácil y solo debes hacer clic en el siguiente botón para ir al lugar desde donde puedes descargar la APK de Free Fire MAX (Version: 2.91.0).

Instalando la APK

Hace un tiempo atrás hicimos un tutorial donde explicamos Descargar -y jugar- Free Fire para PC y Mac. Aunque, nuevamente vamos a facilitarte la tarea y a continuación te resumimos los pasos exactos para instalar la APK de Free Fire.

Descarga el archivo APK. Ve a la configuración de tu Android y navega hasta los ajustes de seguridad y activa la función “Permitir instalación de fuentes desconocidas“. Este paso es necesario para instalar cualquier aplicación de Android que no se descargue de la Google Play Store. Luego, busca y abre la APK de Free Fire en tu teléfono y haz clic en el botón “Instalar” para iniciar la instalación. Una vez completada la instalación, puedes hacer clic en el botón de abrir para empezar a jugar a Garena Free Fire.

Esperamos que haya sido fácil de instalar la APK de Free Fire siguiendo los pasos dados anteriormente, si te enfrentas a cualquier error mientras la instalación, asegúrate de que estás siguiendo cada uno de los pasos correctamente.