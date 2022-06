Aquí la lista de los iPhone compatibles con iOS 16

Develada en la WWDC22, la siguiente gran actualización de iOS no podrá ser ejecutada por todos los iPhone que hoy corren iOS 15. Aquí la lista completa de los dispositivos que podrán actualizarse a finales de este año.

Los iPhone compatibles con iOS 16 ya están publicados, y esta vez el salto es mucho mayor que el dado cuando se liberó iOS 15. Ya Apple reveló oficialmente cuáles de sus teléfonos podrán ejecutar la siguiente versión de su sistema operativo móvil.

La siguiente iteración del sistema operativo móvil de Apple dejará por fuera los dispositivos más viejos lanzados en septiembre de 2016, o antes.

Adicionalmente, si quieres conocer las novedades que introducirá iOS 16, haz clic aquí. Nos dimos la tarea de hacer un recuento de lo anunciado por Apple en el discurso de bienvenida de la WWDC22.

Lista completa de los iPhone compatibles con iOS 16

Tras analizar la lista liberada por Apple, es notable que la compatibilidad de iOS 16 dará una salto más grande que el dado por iOS 15, y dejará por fuera los teléfonos lanzados en septiembre de 2016, o antes. Es decir, desde el iPhone 8 en adelante podrán ejecutar iOS 16. El año pasado, todos los teléfonos capaces de ejecutar iOS 13 también pudieron con el último software iOS 14.

No obstante, este año no será igual. La siguiente versión del sistema operativo móvil de Apple que saldrá a fibnales de año no estará disponible para todos los terminales que actualmente ejecutan iOS 15.

A continuación la lista de cuáles cuáles serán, los modelos de iPhone que podrán ser actualizados.