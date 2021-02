¿Cuáles iPhone serán compatibles con iOS15? Aquí algunas pistas

La próxima gran actualización de software para los iPhone será la versión 15 del sistema operativo móvil. Y se espera que sea presentado en la WWDC de este año, la cual la compañía podría organizar en junio.

Los dispositivos compatibles con iOS15 todavía son un misterio, y probablemente se mantenga de ese modo hasta la WWDC de este año. No obstante, reportes no oficiales publicados recientemente dieron una sugerencia sobre cuáles iPhone podrán descargar el último software.

Pero, ¿qué es lo último que sabemos sobre iOS 15? Nos dimos la tarea de recorrer los reportes de las fuentes más confiables para tener un mejor conocimiento sobre cuáles teléfono recibirán la actualización.

Dispositivos compatibles con iOS15

Como es de esperarse, la compatibilidad de iOS15 será diferente a la de iOS 14, y dejará por fuera algunos teléfonos. El año pasado, todos los teléfonos capaces de ejecutar iOS 13 también pudieron con el último software iOS 14.

No obstante, este año no será igual. La siguiente versión del sistema operativo móvil de Appleque saldrá este año no estará disponible para todos los terminales cob iOS14. Empecemos por enumerar cuáles serán, seguramente, los modelos de iPhone que no serán actualizados.

iPhone 6S, iPhone 6S Plus y iPhone SE (1ra gen)

Si tienes el iPhone 6S, el iPhone 6S Plus o el iPhone SE original, es poco probable que puedas actualizar a iOS 15. Aunque aún no está confirmado, reportes de al menos dos fuentes confiables así lo indican.

Eestos tres dispositivos recbieron la actualización a iOS 14 apenas estuvo disponible. Sin embargo, eso en sí mismo fue una sorpresa, ya que se esperaba que Apple dejaría de dar soporte a esos dispositivos en su actualización de 2020.

Ahora, si bien esto no está confirmado, no es descabellado pronosticar que Apple dejará de dar soporte a estos dispositivos. Y es que estos tendrán más de cinco años para cuando llegue iOS 15 y algunos son incluso más que eso.

No te preocupes, tu teléfono no quedará inservible, igual seguirás recibiendo actualizacieons de seguridad por algún tiempo. Pero si buscas las últimas funciones, deberás cambiar a un smartphone más moderno. Como por ejemplo…

iPhone 7 y más dispositivos compatibles con iOS15

Los propietarios de un iPhone 7, o un modelo lanzado después de 2017, sí es probable que puedan recibir iOS 15. De momento no hay garantía de ello, y tendremos que esperar a la confirmación oficial de Apple para saberlo con certeza.

Pero, todos los reportes han informado que iOS 15 llegará a todos los dispositivos posteriores a los iPhone 7, así que nos inclinamos a estar de acuerdo con esas fuentes y esperamos que sean noticias positivas para ti.