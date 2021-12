Jack Dorsey renunció como CEO de Twitter

Jack Dorsey renunci贸 como CEO de Twitter, as铆 lo confirm贸 en un comunicado que hizo p煤blico este lunes 29 de noviembre. El, hasta hoy, cofundador y consejero delegado de la red social dejar谩 su actual cargo ejecutivo en la compa帽铆a con efecto inmediato.

not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack鈿★笍 (@jack) November 29, 2021