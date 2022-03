El software libre es uno de eso términos tecnológicos que se conoce mucho, pero se entiende poco. Para disipar esa nube de confusión, vamos a empezar por lo básico sobre qué es este tipo de desarrollo.

Qué es software libre es una de las preguntas que más confunde a quienes se adentran en el mundo de la informática. Este término significa mucho más que software “gratis”, lo cual, honestamente no pudiera estar más alejado de la verdad. Pero primero vamos a ver qué constituye software libre.

“El software libre es un software que le da al usuario la libertad de compartirlo, estudiarlo y modificarlo. Lo llamamos software libre porque el usuario es libre“, Fundación del Softwarre Libre.

Básicamente, el software libre cse refiere a los paquetes de código que pueden ser utilizados, modificados y redistribuidos libremente. Es más, como parte de dicha capacidad de modificación, los usuarios de este tipo de software también pueden tener acceso al código fuente y estudiarlo. La definición está estipulada dentro de Proyecto GNU -al cual nos referiremos más abajo, y por la Free Software Foundation.

Sin embargo, sí existe una restricción al momento de utilizar software libre. Cualquier versión redistribuida del código en cuestión debe contener los términos originales de uso, modificación y distribución libres originales. A esto se le llama copyleft.

¿Qué es software libre? realmente…

Más que una característica técnica, los desarrollos libres pueden considerarse como una decisión ética de programador. Es decir, quienes desarrollan códigos y los conforman en paquetes de software libre, lo hacen siguiendo un principio moral. Y que, para la Fundación del Software Libre, este tipo de códigos se hacen más bien para “afirmar el derecho a aprender y a compartir lo que aprendemos con los demás”.

Todo esta línea de pensamiento comenzó en 1983, cuando Richard Stallman, un informático apasionado y crítico del corporativismo en el que había derivado la industria del software, lanzó un proyecto llamado GNU (un acrónimo recursivo que significa “GNU no es UNIX”). Resultó que el diseño de GNU es similar al de Unix, pero se diferencia de éste por ser libre y no contener código Unix. El objetivo de Stallman era proporcionar un reemplazo para el sistema operativo UNIX, que respetara las libertades de quienes lo usaran.

El ejemplo más conocido es Linux, un sistema operativo creado como alternativa a Windows o macOS. Ubuntu es un ejemplo de distribuidor de un paquete Linux. Después, en 1985, Stallman creó la Fundación para el Software Libre, una organización sin fines de lucro con la misión de defender y educar en nombre de los usuarios de ordenadores de todo el mundo.

Libre no es gratis

Esta es otra de las confusiones alrededor del Software Libre. Aunque muchos de los desarrollos basados en software libre se distribuyen sin costo, esto no secesariamente tiene que ser así. De hecho, también puede ser compilado y distribuido a cambio de un precio. Dicgo esto, debemos tener claro que “libre” no quiere decir “gratis”. Es decir, el “libre” se refiere a la posibilidad de reutilizarlo, modificado o no, como parte de otro paquete de software.

Antes de irnos, una última cosa: El software libre suele confundirse con el freeware. Este último es un término que describe el software que puede descargarse y utilizarse libremente, pero que puede contener restricciones para su modificación y reutilización.