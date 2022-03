iPhone SE 2022: Mismo diseño pero con interior renovado

Apple acaba de revelar la tercera generación del iPhone SE, y aunque mantiene el diseño al anterior modelo, su interior ha sido completamente actualizado. Ahora el “iPhone barato” puede conectarse a redes 5G y está potenciado por el más nuevo procesador A15 “Bionic”.

El iPhone SE 2022 ya está aquí, y fue presentado en el primer evento del año Apple. Y aunque este teléfono llegó con un diseño que se parece al modelo anterior, por dentro es muy diferente. De hecho, mientras mantuvo el cuerpo del iPhone 8 que ya conocemos, se cambiaron los componentes internos. Ahora, además de poder conectarse a redes 5G, el nuevo SE porta el mismo procesador que tienen los iPhone 13.

A decir verdad, el iPhone SE es uno de los modelos más populares de Apple. Aparte de ser el menos caro, y con un diseño de hace varios años, sigue siendo nuevo. Este es el tercer modelo, luego de que Apple presentara los dos primeros modelos de iPhone SE, en 2016 y 2020, Apple. El iPhone SE es básicamente un teléfono con lo justo para mantener un rendimimiento excepcional, a un precio asequible, con soporte y actualizaciones por años.

Entonces, era previsible que la tercera generación del iPhone SE siguiera el mismo patrón. Y precisamente, si algo resulta extraño, es que Apple siga sin actualizar el diseño. Manteniendo los mismos marcos gruesos grandes, el botón de inicio y el Touch ID del iPhone 8. En este sentido, se esperaba más bien que presentran un concepto de unos de sus teléfonos anteriores, como el iPhone XR.

El mismo diseño del iPhone 8 de siempre

Como ya dijimos, el iPhone SE de tercera generación comparte el mismo diseño que el modelo de segunda generación. Es decir, es el mismo cuerpo que el iPhone 8. Tiene los mismos bordes redondeados, grandes bordes por encima y por debajo de la pantalla, botón Home con Touch ID y una única cámara en la parte trasera junto con una única cámara FaceTime en la parte delantera. No hay cámara ultra ancha ni teleobjetivo, ni Face ID.

Algunos usuarios perciben como una victoria que Apple mantenga el botón de inicio y el Touch ID, al menos, en uno de us iPhone. Hay quienes nunca se han acostumbrado a usar el Face ID y a deslizar hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla de inicio. Asímismo hay quienes no están dispuestos a hacer ese cambio desde su viejo iPhone. Sin embargo, tiene esto no es gratis. Poe ejemplo, la pantalla es mucho más pequeña en relación con el tamaño del teléfono. Sigue siendo de solo 4,7 pulgadas, mientras que un iPhone 12 mini tiene una pantalla de 5,4 pulgadas en un cuerpo más pequeño precisamente porque la pantalla puede estirarse hasta los bordes del dispositivo.

El nuevo iPhone SE viene incluso en los mismos colores que el modelo al que sustituye: Negro (Midnight), Blanco (Starlight) y ProductRED.

A15 “Bionic”en el interior

De nuevo, manteniendo la esencia del iPhone SE, Apple puse de corazónde su procesador más avanzado: el A15. Concretamente, se trata de la misma versión del A15 ´Bionic¨que potencia al iPhone 13. Esta nueva generación del iPhone SE mantiene el espacio de almacenamiento con un mínimo de 64 GB como punto de partida, luego existen también opciones de 128 y 256 GB.

Más allá de la velocidad de la CPU y la GPU, o el espacio de almacenamiento, el A15 “Bionic”ofrece una serie de ventajas sobre el A13 del iPhone de segunda generación. Cuenta con un procesador de imagen mucho más potente. Por lo que, aunque las especificaciones y la óptica de la cámara no han cambiado realmente (sigue siendo una cámara trasera de 12 MP de f/1,8 y una cámara frontal de 7 MP de f/2,2), el nuevo dispositivo hace fotos y videos mucho mejores. Adicionalmente, el motor neural, integrado en el procesador, encargado de acelerar el machine learning y el código de IA ,es más del doble de rápido que el del A13.

5G para todos

No obstante, creemos que el mayor atractivo del nuevo iPhone SE será su compatibilidad con redes 5G. Antes de este lanzamiento, si querías un iPhone con capacidad 5G tenías que comprar al menos 629 un iPhone 12 mini. Aunque ese teléfono tiene una serie de características que lo recomiendan sobre el iPhone SE, sigue siendo 200 dólares más y tiene un procesador A14 ligeramente más lento.

iPhone SE 2022 aumentó un poco de precio

Finalmente, el iPhone SE de segunda generación comenzó a costar 399 dólares, cuando pe. Sin embargo, al igual que con los otros iPhones 5G, ese precio inicial ha subido 30 dólares hasta los 429 dólares. Podrás preordenar el teléfono el viernes 11 de marzo, y se enviará y estará disponible en las tiendas una semana después, el 18 de marzo.

En otras palabras, el nuevo iPhone SE es esencialmente idéntico al modelo que sustituye, pero con un procesador más nuevo y otras funcionalidades derivadas de esta actualización. Por lo tanto, si eres de los que gustan de dispositivos verdaderamente potentes con sistemas de cámaras compuestos, entonces debes saber que las características de este nuevo iPhone SE no te serán suficientes. En cambio, si te preocupa más el precio y el soporte a largo plazo, definitivamente esta es una gran opción.