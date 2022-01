Google abrazará tecnologías blockchain -finalmente

Así pues, Google pasaría a estar en el mismo plano de empresas como Meta, Tesla, Facebook y Amazon, como otro de los gigantes tecnológicos que muestran interés en las tecnologías blockchain.

Google está creando su propia unidad de blockchain, según lo reveló Bloomberg. Esto supone la primera señal abierta del interés del gigante en las criptomonedas y sus tecnologías subyacentes.

Google está creando una nueva unidad dedicada a la tecnología blockchain, según informa Bloomberg. El equipo estará dirigido por Shivakumar Venkataraman, un veterano de la compañía de casi dos décadas. Esto representa una flexibilización de la postura de Google hacia las tecnologías de cripto y blockchain.

La nueva unidad de Google se centrará en “blockchain y otras tecnologías de almacenamiento de datos y computación distribuida de última generación”. Según un correo electrónico filtrado obtenido por Bloomberg.

Google habría nombrado a Shivakumar Venkataraman para dirigir el nuevo grupo. Él es un experimentado de la compañía que pasó casi dos décadas trabajando en los anuncios de búsqueda.

Google y blockchain rompe el estilo conservador de Google

Después de una serie de decepciones en la realidad virtual y redes sociales, Google parece haber sido renuente a incursionar en las tecnologías de criptomonedas, tal vez al menos en parte debido al estilo de liderazgo conservador del CEO Sundar Pichai.

Hasta el pasado mes de agosto, la compañía prohibió a las empresas de criptodivisas de su red publicitaria y se ha resistido a permitir que la gente use criptomonedas para pagar sus productos y servicios.

El informe de Bloomberg indica que la nueva unidad de blockchain se enmarcará en la relativamente nueva división Labs de Google. La cual que también alberga la investigación sobre realidad virtual y aumentada de la compañía. Venkataraman se convertirá en un “líder fundador” de Labs. Labs se formó en noviembre de 2021 bajo el liderazgo del veterano Googler y vicepresidente Clay Bavor, quien fue descrito como el encargado de supervisar los “proyectos a largo plazo” de la firma.

El amanecer de la Web3

Mientras que los ejecutivos de otras empresas tecnológicas líderes, como Twitter y Meta (antes Facebook), se han movido agresivamente hacia la ” Web3 ” – un término que engloba tokens no fungibles, blockchains y criptomonedas – Google se ha mantenido en gran medida fuera de la arena. Una posible razón es el contragolpe regulatorio.

Pichai dijo anteriormente a Bloomberg que él personalmente no poseía ninguna criptodivisa, añadiendo: “Me gustaría hacerlo… Me he metido en ella, ya sabes, entrando y saliendo”.