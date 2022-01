Todo indica que la fabricación de todas las consolas Xbox One habría sido interrumpida.

Microsoft habría detenido la producción de las Xbox One, así lo que indica un reciente informe de The Verge. El medio reportó que los de Redmon detuvieron la fabricación de las consolas Xbox One X y la Xbox One S antes del lanzamiento de las Xbox Series X y S a finales de 2020, con la intención de centrarse exclusivamente en la producción de las dos consolas de nueva generación.

Microsoft ha confirmado a The Verge el cese de la producción de las consolas de generación pasada. “Para centrarnos en la producción de Xbox Series X/S, dejamos de producir todas las consolas Xbox One a finales de 2020“, ha declarado Cindy Walker, directora senior de marketing de producto de consolas Xbox.

Microsoft habría detenido la producción de las Xbox One

Ahora bien, de ahora en adelante, solo queda que los minoristas vendan el stock restante de las consolas de generación pasada. De hecho, eso es exactamente lo que Microsoft está planeando ahora, ya que la compañía está concentrando sus esfuerzos en la venta de sus dos consolas de nueva generación.

Sin embargo, esto contrasta enormemente con los planes que su rival Sony tiene en mente para la PlayStation. Según un nuevo informe, Sony había dejado de fabricar las consolas PS4, aunque las PS5 siguen escaseando en todo el mundo. Lo cual es consecuencia directa de la escasez mundial de microchips.

En este sentido, y para contrarrestar la demanda por sus consolas, Sony planea fabricar aproximadamente un millón de nuevas consolas PS4 en lo que queda de 2022. El reporte también indicó que esta es una estrategia para dar soporte a la PS5, que requiere un chip más avanzado que el de la PS4.

Puede que Microsoft mire al futuro, pero Sony se apoya en su consola de última generación por ahora.