Black Friday 2021: Ofertas que no te puedes perder

Y ya que estamos hablando de Xbox, Microsoft está promoviendo un ahorro de hasta un 50% en juegos para su consola. Incluso, algunos juegos tienen más de un 60% de descuento, tal es el caso de Forza Horizon 4, Assassin’s Creed Valhalla, Anthem, One Punch Man: A Hero Nobody Knows, y muchos otros más. Solo navega por la página de Xbox de tu país para averiguar cuáles son los títulos en oferta.

Haz clic en “siguiente” para ver la próxima oferta →

Ofertas de PlayStation para Black Friday de 2021

Y por supuesto, no podíamos ignorar las ofertas de PlayStation para este Black Friday. De hecho, la plataform de gaming de Sony preciera ser la que más se ha preparado ofertas para estas festividades. Desde descuentos para unirse a PlayStation Plus, ya sea por primera vez o si quieres agregar más tiempo a tu suscripción vigente a precio rebajado. Por los próximos días, en la web de PlayStation se podrán conseguiry ofertas en juegos de PlayStation 5 y PlayStation 4. Incluyendo, como algunos de los juegos más importantes de 2021 -como Deathloop, Far Cry 6, Back 4 Blood, Life is Strange, FIFA 2022, y muchos otros.

Productos: PlayStation Plus, | Juegos para PS | Accesorios para PlayStation.

Oferta: Descuento en títulos juegos de PS5, de PS4, 33 % OFF en la suscripción de 12 meses a PlayStation Plus., y muchos más.

Disponibilidad: Toda Latinoamérica.

Validez de la oferta: Hasta el 29 de noviembre.