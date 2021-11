Netflix ofrece juegos móviles gratis a sus suscritores

Netflix confirmó su oferta de juegos móviles gratis a sus suscritores con dispositivos Android. Hace poco más de dos meses la compañía reveló sus intenciones de adentrarse en el mundo de los videojuegos. Esta promesa se materializó en la disponibilidad de cinco títulox gratuitos para todos sus suscriptores a nivel global.

Los juegos serán gratuitos para los suscriptores de Netflix. Pero tampoco tendrán anuncios ni compras dentro de la aplicación. Además, estarán disponibles para los dispositivos Android de todo el mundo. En un tuit, Netflix hizo el anuncio, añadiendo cuáles son los juegos iniciales disponnibles para su juegos.

Here are the five games available to download and play, with a whole lot more coming!

🕹Stranger Things: 1984

🎮Stranger Things 3

🏀 Shooting Hoops

🃏 Card Blast

🎱 Teeter Up

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 2, 2021