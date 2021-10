Final Fantasy 7: The First Soldier estará disponible en noviembre

El juego se presentó por primera vez en febrero. Ahora, en el marco del Tokyo Game Show, Square Enix aprovechó para revelar la fecha definitiva para la salida de Final Fantasy 7: The First Soldier.

Final Fantasy 7 The First Soldier estar√° disponible p√ļblicamente a partir del mes de noviembre. As√≠ lo confirm√≥ Square Enix en su presentaci√≥n del Tokyo Game Show.

De hecho, fue su propio el productor, Tetsuya Nomura, quien confirmó la salida del juego durante una transmisión en directo del Tokyo Game Show. Adicionalmente, Nomura reveló que que el registro previo comienza a finales de este mes de octubre.

El nuevo tráiler del Tokyo Game Show está a continuación:

Final Fantasy 7: The First Soldier estar√° disponible en noviembre

Anunciado en febrero, Final Fantasy 7: The First Soldier es un juego de battle royale para dispositivos m√≥viles Android y iOS. El juego estar√° ambientado en Midgar 30 a√Īos, justo antes de los acontecimientos de Final Fantasy 7. Juegas como un candidato a soldado y luchas por la supervivencia.

Nomura dijo que el juego existe para ampliar el p√ļblico t√≠pico que se siente atra√≠do por la historia de Final Fantasy, el cual que se ha vuelto “bastante fijo” con el tiempo.

También se confirmó que Final Fantasy 7: The First Soldier será compatible con mandos, un modo de entrenamiento, un tutorial renovado, una función de colección y el estilo ninja.

Otros títulos móviles en el horno

Aparte de este anuncio, se pudo conocer que First Soldier no es el √ļnico juego nuevo de Final Fantasy 7 para m√≥viles que est√° en desarrollo. En este sentido, Square Enix tambi√©n se encuentra trabajando en un juego llamado Final Fantasy 7: Ever Crisis. Este t√≠tulo se describe como un juego para un solo jugador “estructurado en cap√≠tulos”, el cual que abarca toda la l√≠nea temporal de Final Fantasy 7. Incluyendo los acontecimientos del juego original y los t√≠tulos ambientados en de Final Fantasy 7.

Es decir, Ever Crisis incluir√° historias de Final Fantasy 7, Advent Children, Before Crisis, Crisis Core y Dirge of Cerberus.