Patriot anunció la llegada de los Viper V360 con sonido 7.1

Estos nuevos auriculares gaming llegan a Latinoam茅rica con sonido virtual envolvente virtual 7.1. Adem谩s del sonido, este headset gaming incluye una caracter铆stica que elevar谩 el nivel de tu experiencia de juego: el Ultra Bass Response.

Patriot anunci贸 la llegada de los Viper V360 con sonido 7.1 a Latinoam茅rica y Ultra Bass Response. As铆 lo hizo saber en un comunicado de prensa, en el que adem谩s detallaron las caracter铆sticas de estos nuevos auriculares desarrollados para gamers. Los cuales tienen todo para elevar el nivel de tu experiencia de juego.

Patriot anunci贸 la llegada de los Viper V360 con sonido 7.1 y Ultra Bass Response

Definitivamente, lo que m谩s nos llam贸 la atenci贸n de los Viper V360 es que tienen algo que no muchos auriculares gaming ofrecen: un sistema de vibraci贸n. El mismo, ha sido bautizado por Patriot como Ultra Bass Response. Esta funcionalidad no solo a帽ade m谩s potencia a los bajos, sino que tambi茅n mueve las almohadillas de los o铆dos. Lo cual a帽ade un plus a la experiencia general de tu videojuego favorito.

鈥Los usuarios podr谩n disfrutar del revolucionario sistema de respuesta ultra baja de graves (Ultra Bass Response, UBR) de Patriot; simplemente usando el interruptor para habilitar dos potentes subwoofers y lograr incluso las frecuencias de sonido m谩s bajas.” Explic贸 Marcela Gorini, Sales Director LATAM de Patriot.

Estos ad铆fonos bloquean el sonido ambintal, y como ya mencionamos, los Viper 360 vienen con sonido envolvente 7.1 virtual. En realidad cuentan con parlantes est茅reo desarrollados en torno a dos controladores de im谩n de neodimio de 40 mm. Sin embargo, la se帽al se “traduce” a sonido envolvente virtual 7.1 con la ayuda de una placa de audio USB integrada en el propio auricular (tambi茅n hay disponible un software de control).

Para complementar, los Viper 360 tambi茅n cuentan con un micr贸fono omnidireccional pull down. Este 煤ltimo ofrece una respuesta de frecuencia de 100Hz-10KHz con una sensibilidad de -44dB (+/- 3dB), junto a una relaci贸n se帽al/ruido de -60dB y una impedancia de 2,2KOhm.

“Estos auriculares para juegos con sonido envolvente virtual 7.1 y fueron dise帽ados para proporcionar una mejor experiencia de juegos para PC. Cuentan con una parte posterior cerrada y auriculares ergon贸micos. Las luces LED, los controles de graves y volumen est谩n bien situados en el auricular izquierdo, por lo que no se necesita un controlador de audio inc贸modo y pesado en el cable,鈥 agreg贸 Gorini.

Caracter铆sticas del Headset 7.1 VIPER V360 de Patriot

Interfaz USB.

Sonido envolvente virtual 7.1.

Respuesta ultrabaja.

Micr贸fono plegable incorporado.

Auriculares con dise帽o ergon贸mico.

Viper de Patriot con iluminaci贸n LED roja.

Bolsa de viaje.

Especificaciones t茅cnicas

Longitud del cable: 2,2 m鈥 Peso aproximado; 360 g/peso neto.

Conector: USB.

Altavoz

Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz.

Impedancia: 32 ohmios a 1 kHz m谩x.

Sensibilidad 105 dB +/- 3 dB a 1 kHz m谩x.

Potencia de entrada: 20 mW.

Conductores principales: Im谩n de neodimio de 40 mm.

Subcontroladores: 30 mm.

Micr贸fono