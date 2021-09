El iPhone 13 llegará el 14 de septiembre en el “California Streaming”

El iPhone 13 llegará el 14 de septiembre en un evento denominado “California Streaming”. Se espera que los de Cupertino presenten una buena selección de hardware además del iPhone, como el Apple Watch Series 7 y la posible tercera generación de AirPods.

Apple, como ya hizo en sus últimos eventos, transmitirá el evento en vivo a través de Apple.com. También podrás verlo en el canal de YouTube de Apple, en la aplicación Apple TV de tu iPhone, iPad y Mac, o en el Apple TV, y en el servicio de streaming Apple TV+.

El vicepresidente ejecutivo de Apple, Greg Jozwiak, tuiteó un corto promocional del evento utilizando la realidad aumentada.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd

— Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021