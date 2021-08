5 errores que pueden arruinar tu estrategia de marketing al elegir un hosting para tu sitio

En medio del trabajo que demanda el cuidado del marketing, se suelen pasar por alto algunas cualidades importantes.

Hospedaje web. Dentro del desarrollo del marketing, el funcionamiento de tu sitio web se toma en cuenta para que alcances un posicionamiento realmente positivo. Por ello debes dedicar atención al hosting.

Los términos y detalles detrás del hospedaje web, pueden llegar a ser pasados por alto. Pero realmente merecen toda la atención para no cometer errores al momento de formar una estrategia de marketing digital, donde el hosting funciona como una herramienta misma, y tiene un protagonismo importante para tu proyecto.

Los errores que debes evitar al elegir un hosting para tu sitio hospedaje web

Pero ante todo, resulta básico que puedas comprender el concepto o lo que implica un hosting. Aquí puedes descubrir la definición del hosting, de ese modo tras sus alcances puedes tomar una decisión que esté a la altura de tus necesidades, ya que la fluidez del portal permite que el proyecto pueda transcender.

El hosting en primer lugar, es relevante porque gracias al mismo, tu portal puede funcionar de forma ininterrumpida. Es el enlace con tus servicios, por ello sin importar la finalidad de tu sitio web, es vital que puedes seleccionar un hospedaje que esté a la altura del proyecto. Para ello debes evitar estos errores:

1.- Preferencia por el espacio ilimitado

La mayoría de proyectos prefiere un hosting con una propuesta ilimitada, pero eso es real hasta cierto punto. Todos los servidores poseen ciertos límites de espacio, lo mismo ocurre con el ancho de banda, sólo que esas ofertas normalmente se refieren a compartir un mismo espacio ilimitado con otros proyectos, y esto puede provocar que la plataforma se sature y se caiga.

2.- Ajusta el hosting a tus necesidades

El mismo hosting no es funcional para todas las plataformas, debido a que cada proyecto persigue una finalidad en particular. Por eso debes puntualizar tus necesidades y realizar todas las preguntas apropiadas para el proveedor de servicios de hosting, de ese modo puedes tener la seguridad de tomar la decisión ideal.

Al mismo tiempo debes asegurarte de que el servicio tome en cuenta los riesgos cibernéticos. Además del tipo de estándar que promueven, estas previsiones pueden ahorrarte complicaciones a largo plazo.

3.- Optar por el precio más económico

El precio muchas veces define la calidad del servicio de hosting. Por ello cualquier intención de ahorrar, puede opacar el funcionamiento del hospedaje. Porque la opción barata no suele ser la más recomendable, mucho menos cuando deseas establecer un proyecto a largo plazo en línea.

Por encima del dinero, lo que se debe comparar es que el servicio pueda garantizar seguridad, tiempo en línea, y otros aspectos que te pueden ayudar a medir o calificar una alternativa como costosa u otra que valga la pena.

4.- Omitir el soporte técnico

En medio de la elección del hosting, se puede omitir que tengan o no soporte técnico. Y si contratas un servicio que no cuente con este tipo de respuesta, vas a enfrentarte a distintos dolores de cabeza cuando surja algún inconveniente. Por ello cuando optas por un buen hosting puedes obtener respuestas de un asesor técnico experto para obtener respuestas.

Esto quiere decir que con un experto técnico de tu lado, puedes cumplir con la actualización de la plataforma de forma oportuna, tras una respuesta que te pueda proporcionar tranquilidad y que permita el funcionamiento pleno del portal.

5.- Descuidar la red que usa el hosting

Por ningún motivo se puede omitir el nivel de seguridad del hosting, ya que si contratas o eliges alguno que use una red pública, puedes automáticamente ser el blanco de cualquier tipo de ataque. Por ello antes de preferir alguna contratación es vital que consideres la configuración de la estructura.

A estos peligros se suma el hecho de que algún virus o ataque se puede presentar, lo que debes saber sobre ataques cibernéticos está aquí, para que sepas los efectos negativos que se presentan en caso de que no cuides el factor de la seguridad de la red sobre el hosting que piensas contratar.

Es crucial que el hosting controle los riesgos y las exposiciones a las que se somete la red. Lo mismo ocurre con investigar el cifrado y la detección de intrusos, de ese modo se puede controlar la actividad no autorizada. De ese modo puedes medir el tipo de seguridad y respuesta que posee el hosting.

Indagar acerca de los hostings puede ser confuso para cualquiera, pero para lograr los resultados que esperas, puedes conocer un resumen detallado de las herramientas desconfianza que resuelven este objetivo, donde lo más importante es que puedes formar un sitio totalmente funcional.

En línea existen una gran cantidad de ofertas de servicios de hosting, lo cual puede causar que en medio de este mercado, elijas lo que menos te conviene o lo que no te respalda. Pero debes asegurarte que sea una alternativa capaz de cubrir las aspiraciones que forman parte de tu proyecto digital.

Cuida el funcionamiento del hosting para tu sitio

La relación entre el marketing y el hosting es mucho más fina de lo que parece. No vas a ganar tráfico si tienes un sitio que no funciona de forma correcta. Es decir los usuarios no estarán atraídos a ingresar a un portal que presenta demoras y fallas de seguridad. Todo esto se puede prever desde la elección del mismo.

Usualmente la elección del hosting te permite continuar con cualquier tipo de estrategia de marketing. Por eso mientras más cuidados se puedan dedicar de forma anticipada, mejores resultados de visitas puedes cosechar. De ese modo el posicionamiento se hace realidad y harás que el proyecto alcance el impacto esperado.

Toda clase de proyecto digital, debe preocuparse por el posicionamiento, porque es el resultado final que se busca detrás de cualquier estrategia de marketing, aquí puedes conocer todos los detalles sobre el posicionamiento, de este modo puedes esforzarte por conseguir estos resultados.