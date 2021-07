Tu identidad personal y laboral, tu información financiera pueden vulnerarse mediante los inicios de sesión en sitios parecidos a tu correo electrónico y redes sociales

6 claves para identificar sitios web fraudulentos y poder evitar que tu información personal caiga en manos maliciosas. A continuación vamos a compartir los consejos de DigiCert para verificar si un sitio web es auténtico.

La idea es ayudarles a protegerse ahora y en el futuro contra sitios web falsos.

6 claves para identificar sitios web fraudulentos ¿Cómo verificarlo?

1.- Comprueba si la URL está mal escrita

Un indicador clave de un sitio falso es una URL mal escrita. Los estafadores pueden cambiar ligeramente el nombre de una URL, como usar amaz0n.com, o pueden cambiar la extensión del dominio, como amazon.org en lugar de amazon.com.

2.- Comprueba los certificados de seguridad del sitio

Un certificado de seguridad indica que el sitio es auténtico. Y, por lo general, puede hacer clic en el símbolo revela más información sobre el sitio web y cómo se verificó.

3.- Mira en detalle el certificado

El candado en un sitio web significa que un sitio está protegido por un certificado TLS / SSL que cifra los datos del usuario. Puede buscar el candado en la parte superior izquierda de la barra de direcciones. Hay tres tipos de certificados TLS/SSL que mostrarán un candado cada uno: Validación de dominio, Validación de organización y Validación extendida.

Certificado de validación de dominio : verifica la propiedad del dominio. Sin embargo, los certificados DV no proporcionan información de identificación organizacional. Por lo tanto, no se recomienda utilizar certificados DV con fines comerciales. Certificado de validación de la organización : las organizaciones son autenticadas por la CA (autoridad certificadora) en las bases de datos oficiales de registro de empresas. Este es el tipo de certificado estándar recomendado para un sitio web comercial o público. Certificado de validación extendida : contiene pasos de validación adicionales y ofrece el nivel más alto de autenticación para proteger su marca y sus usuarios. Las CA pueden requerir ciertos documentos y contacto personal para garantizar que los certificados EV contengan información comercial legítima. Son utilizados por las organizaciones líderes en el mundo para garantizar la confianza de los usuarios, dándoles a los usuarios una gran confianza en que el sitio web es auténtico y pertenece a la entidad con la que creen que están realizando transacciones.



Si un sitio no tiene un bloqueo, la mayoría de los navegadores mostrarán una advertencia de “no seguro”. En el pasado, bastaba con buscar el candado, pero con el aumento del fraude en línea es necesario mirar más allá del candado para verificar un sitio web.

4.- Sitio seguro frente a sitio fraudulento

El candado significa que la información de un sitio está encriptada y los navegadores la considerarán segura. Desafortunadamente, hoy en día, un sitio seguro no significa necesariamente que sea seguro comprar o compartir información con un sitio web. El hecho de que un sitio tenga un candado no significa necesariamente que no sea falso. La investigación muestra que hasta la mitad de los sitios falsos utilizados para el phishing ahora tienen candado.

“Por lo general, los estafadores usan certificados DV: certificados TLS/SSL de bajo nivel que algunas autoridades de certificación ofrecen de forma gratuita, de modo que solo tienen que demostrar que son propietarios del sitio para obtener un bloqueo. Con los certificados DV, no es necesario que demuestren que la empresa es legítima. En ocasiones, pueden usar un certificado OV o EV, pero debido a que requieren más esfuerzo para obtenerlo, incluida la prueba de un registro comercial, el pago con una tarjeta de crédito válida y la respuesta a las consultas de la autoridad de certificación, la mayoría de los delincuentes no pueden usarlos”, afirmò Dean Coclin, director senior de desarrollo de negocios en DigiCert.

Los sitios web falsos que usan certificados TLS/SSL generalmente se detectan, pero es posible que puedan causar estragos temporalmente con un certificado.

5.- Mira más allá de la cerradura

Debes mirar más allá del candado haciendo clic en él una vez para revelar más información. Para obtener el nivel más alto de autenticación, si haces clic en el candado, se mostrará “Emitido a: [Nombre de la empresa]” debajo de “Certificado (válido)”. Desafortunadamente, esta funcionalidad solo funciona actualmente en navegadores de escritorio. Pero ya sea que esté en un navegador móvil o en un escritorio, los principios de mirar más allá del candado para verificar si un sitio web es seguro siguen siendo los mismos.

6.- Ejecutar el sitio a través de un verificador de sitios web

En caso de duda, deberías utilizar un verificador de sitios web para darte cuenta si un sitio web es seguro. Una verificación de un sitio web seguro puede permitirte conocer cualquier vulnerabilidad en el sitio, si está utilizando cifrado y qué nivel de verificación tiene éste.

Formas adicionales de verificar un sitio web

Además de verificar el bloqueo, el sello del sitio y ejecutar la URL a través de un verificador de sitios web, también podrías buscar los siguientes indicadores de confianza en un sitio:

Una política de privacidad Una política de devoluciones. Información de contacto de la empresa, como un número de teléfono y una dirección. Correcta ortografía y gramática Reseñas en línea (simplemente Google “reseñas de [nombre del sitio]” para encontrar comentarios en línea)



En general, debes evitar las ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad, porque es probable que no lo sean.