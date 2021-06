Los anuncios más importantes de Apple en la WWDC21

Mientras muchos esperaban que Apple revelara nuevos equipos, la compañía se limitó a exponer las novedades que vendrán con las actualizaciones de sus sistemas operativos.

Apple en la WWDC21 dejó claro que todavía sabe guardar secretos, dejando los pronósticos de muchos “analistas” como meras suposiciones. En cambio, el discurso de bienvenida de su Conferencia Mundial de Desarrolladores se centró en hablar de las funcionalidades que traerán las nuevas ediciones de los sistemas operativos que mueven su ecosistema de software y aplicaciones.

Está bien, debemos admitir que nosotros también nos contamos entre quienes esperaban nuevos equipos y dispositivos. Sin embargo, también debemos reconocer que no nos decepcionó en lo más mínimo el keynote. De hecho, algunos de los anuncios del WWDC21 fueron muy importantes, y significan que veremos funcionalidades muy interesantes en el corto plazo, especialmente para iOS15 y macOS “Monterey”.

iOS 15

Apple dedicó buena parte de las dos horas de su keynote en la WWDC para hablar de las novedades que vendrán con iOS 15. Por lo que hemos creado una entrada aparte explicando en detalle todo lo nuevo de la próxima versión del sistema operativo para los teléfonos de la compañía.

Ver: Todo lo nuevo que vendrá a tu iPhone con iOS 15

macOS “Monterey”

La siguiente versión de macOS, será conocida como “Monterey” en honor a la pintoresca ciudad costera de California. Esta, tiene una de las funcionaliades más interesantes de las anunciadas durante el evento. Conocida como “Universal Control”, esta función permitirá a los usuarios controlar varios equipos desde el mismo ratón y teclado de una Mac o un iPad.

El Control Universal funcionará extendiendo el escritorio, lo cual permitirá que el cursor del ratón pueda ir y venir entre el iPad y una MacBook y has una iMac. Básicamente, convirtiendo al iPad en una segunda pantalla. Esta función es compatible también entre computadoras Mac.

Pero la interoperailidad entre dispositivos Mac y iOS no ueda ahí. Apple sumará la función AirPlay, con la cual los dispositivos iOS podrántransmitir su pantalla a una Mac.

Adicionalmente, Monterey introducirá un montón de nuevos accesos directos a la interfaz de las Mac. Conocidos como Shortcuts, esta será una aplicación de automatización para usuarios avanzados.

Por su parte, también el navegador Safari de Apple recibirá un completo rediseñado con nuevas funciones. Como por ejemplo, la agrupación de pestañas y el marcado de pestañas.

watchOS 8

En el WWDC Apple también presentó la nueva versión de su software para el Apple Watch, watchOS 8. Esta actualización incluirá una nueva esfera de reloj que puede utilizar como fondo una foto tomada en Modo Retrato.

Por otra parte, Apple también incorporó una nueva función que permite a los usuarios escribir texto con los dedos para enviar mensajes directamente en el reloj.

WatchOS 8 tiene una nueva aplicación, Breathe, que guía a los usuarios a hacer un breve ejercicio de respiración.

También incluye una nueva app llamada Mindfulness, que puede mostrar referencias u otras frases inspiradoras relacionadas con la meditación llamadas “Reflexiones.”

El servicio Fitness+ de Apple para el iPhone también contará con varios entrenamientos nuevos.

iPadOS 15

La nuueva versión del sistema operativo paraa las iPad incluirá nuevas formas de reorganizar las aplicaciones, poner widgets en la pantalla de inicio y la función App Library. Esta última era exclusiva del iPhone, y se encarga de organizar automáticamente las aplicaciones.

Apple también hizo énfasis en potenciar la capacidades multitarea para facilitar la utilización de dos aplicaciones una al lado de la otra en la pantalla del dispositivo. Este discurso en la WWDC fue otra oportunidad que Apple aprovechó para promover las capacidades multitarea en iPad.

No obstante, ninguna de estas actualizaciones valdrá la pena si los desarrolladores no sacan provecho de estas características. De hecho, a Apple le ha resultado difícil convencer para que se tomen en serio las iPad como sustituto de las computadoras portátiles. No hay duda que hoy en día son muchos mejores de lo que solían ser. Y más aun con la introducción del modelo potenciado con el chip M1.

La aplicación de notas de Apple se ha actualizado para interactuar mejor con otras aplicaciones. Una función, llamada Quick Notes, permite a los usuarios tomar notas con el Apple Pencil.

Por otro lado, una nueva versión de la aplicación Translate para iPads permitirá a los usuarios hablar y que la conversación se traduzca en la pantalla en tiempo real.

La aplicación de Apple para aprender a codificar, Swift Playgrounds, ahora puede construir aplicaciones completas, que pueden ser enviadas a la App Store.

Disponibilidad de las actualizaciones de las novedades presentadas en la WWDC21

Las versiones beta ya están disponibles para los desarrolladores. El público podrá probar el software a partir de julio. Las versiones finales estarán disponibles para todos desde octubre.