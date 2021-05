Estados Unidos retirará a Xiaomi de la lista negra de empresas vetadas

La decisión no será disputada por el Gobierno de Estados Unidos. Esta acción legal podría poner fin a la prohibición impuesta a los gigantes tecnológicos chinos de hacer negocios con empresas de origen estadounidense.

Estados Unidos retirará a Xiaomi de la lista negra, como consecuencia de una petición judicial. La Adminisitración de Joe Biden no apelará esta decisión. Esto supone un cambio con respecto a uno de los últimas acciones de Donald Trump en contra de China antes de dejar la Casa Blanca.

En su reporte, la agencia Reuters reveló que la petición judicial promueve que la compañía y el gobierno de Estados Unidos lleguen a un acuerdo para resolver el litigio en curso. Esto pondría fin a una breve y controvertida disputa entre la compañía de hardware y Washington. Lo cual había agriado aún más los lazos entre China y Estados Unidos.

Emily Horne, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo a Reuters que “la Administración Biden está profundamente preocupada por las posibles inversiones en Estados Unidos popr parte de compañías vinculadas al ejército chino. Y reafirmó su compromiso a mantener la presión sobre dichas empresas.”

Por su parte, portavoces del Departamento de Defensa como el de Justicia de Estados Unidos declinaron hacer comentarios al respecto. No obstante, la Administración Biden decidió no impugnar la decisión de retirar a Xiaomi de la lista negra. Horne citó el fallo diciendo que “la Administración Trump no desarrolló una base legalmente suficiente para imponer restricciones a la compañía y obligó a esta acción.”

¿Cómo comenzó todo?

Todo inició cuando el Departamento de Defensa de EEUU señaló a Xiaomi por tener vínculos con el ejército chino. Posteriormente la incluyó en una lista que restringe la inversión estadounidense en la compañía. Otras siete compañías chinas también se incluyeron en la lista bajo condiciones similares.

La rival de Xiaomi en materia de teléfonos inteligentes, Huawei Technologies, también fue incluida en una lista negra de exportación en 2019. Tras lo cual se le prohibió el acceso a tecnología crítica de origen estadounidense, lo que afectó a su capacidad para diseñar sus propios chips y obtener componentes de proveedores externos.

Pero Xiaomi no se quedó de brazos cruzados y presentó una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos. En dicha acción, calificaron su inclusión en la lista de “ilegal e inconstitucional”, y negaron cualquier vínculo con el ejército chino.

En marzo, un juez federal bloqueó temporalmente la aplicación de la lista negra, citando el proceso “profundamente defectuoso”. A lo cual también se sumó que, la semana pasada, el juez también suspendió la prohibición a invertir impuesta a Luokung Technology, una compañía china de tecnología cartográfica.

¿Y ahora qué sucederá?

Poco después de la victoria, Reuters informó que otras compañías chinas incluidas en la misma lista negra estaban considerando demandas similares.

Xiaomi fue una de las compañías tecnológicas chinas de más alto perfil a las que el ex presidente Donald Trump acusó por sus supuestos vínculos con el ejército de ese país.

Trump hizo de la lucha contra el auge de China un elemento central de su política económica y exterior.

Reuters citó al profesor Doug Fuller, especialista del sector de los semiconductores de China en la City University de Hong Kong, quien sostiene que la victoria de Xiaomi fue un logro fácil para el gobierno de Biden, en sus esfuerzos por corregir los excesos de la política de Trump hacia China al terminar su mandato.