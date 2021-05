Es posible tener un buen nivel de salud física e intelectualmente llevando una rutina deportes electrónicos. Los cuales son una alternativa totalmente positiva para escapar del estrés derivado del prolongado tiempo en un mismo espacio.

El gaming puede ayudarte física y mentalmente en tu búsqueda del bienestar físimo y mental. Esto ganó mucha importancia últimamente como consecuencia de este prolongado confinamiento. Ahora, las personas han buscado mil formas de estar en sintonía con su salud física y emocional. Resulta que los videojuegos son una de las formas en las que puedes mantenerte saludable.

En este contexto de pandemia, muchas fueron las personas que iniciaron nuevos hobbies. El gaming no estuvo ajeno a ese crecimiento. En este sentido, HyperX nos comparte su perspectiva, donde se enfatiza la importancia de los juegos multijugadores en la salud de las personas. Este tipo de títulos aportan componentes sociales, los cuales tiene beneficios positivos en el bienestar psicológico de los jugadores.

Para equilibrar las actividades en estos tiempos en los que la vida se tornó puertas adentro, fue necesario apelar a la creatividad, el ejercicio y la diversión todos los días. Y gracias a los videojuegos en línea, las personas pudieron conseguir un espacio virtual para pasar el rato con amigos o conocer gente. Lo que conduce a una mayor cercanía e intimidad, aliviando el estrés del confinamiento.

“Debido al cambio masivo y repentino al trabajo desde el hogar. Así como los impactos de la pandemia en el estilo de vida, es importante comprender que cada persona puede estar lidiando con el aislamiento social. Así como estar expuesto a mayor estrés, mayor ansiedad y agotamiento emocional. Para ello es fundamental realizar actividades que distiendan y se incluyan en grupos”, detalló Luciana Vainstoc, psicóloga.

Cómo el gaming puede ayudarte física y mentalmente

Por ejemplo, según el documento compartido por HyperX, los juegos sociales como “Among Us”, “Call Of Duty: Warzone” también pueden fomentar un comportamiento más saludable. “Las investigaciones descubrieron que los juegos cooperativos, como “Overcooked” o “Portal 2”, podrían promover más empatía y un comportamiento cooperativo fuera del juego tanto para niños como para adultos“.

En consecuencia, el gaming juega un rol fundamental. Ya que genera sentido de pertenencia al participar de partidas en red. De igual modo facilita una distención vital para llevar la mente a otro lugar. Y dependiendo el tipo de juego y gustos personales permitirse un viaje a otros espacios físicos y plantearse nuevos desafíos.

En movimiento

Los juegos también ayudan al movimiento. Ejemplo de ello es Wii Fit o Just Dance que pueden ayudar a mantener la buena forma física en uestra propia sala. De acuerdo con algunos estudios, los videojuegos activos promueven la actividad física. Practicarlos con regularidad puede mejorar aspectos de la salud como el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza muscular y la frecuencia cardíaca. Además, en comparación con el ejercicio tradicional, este tipo de juegos con movimiento debido a su gráfica, diseño y dinamismo, resultan mucho más agradables. Lo que puede ayudar a las personas a mantenerlos a largo plazo.

Debido a que la salud física está interrelacionada con la salud mental, jugar con regularidad puede aliviar afecciones psicológicas, como la depresión. Pero, al igual que con otras actividades, la moderación es clave.

Jugar con moderación

De hecho, los “jugadores moderados” tienen una mejor salud mental y funcionamiento psicosocial, en comparación con los que no juegan, o los que juegan en exceso. Ya que, como todo lo que hace el humano, un comportamiento obsesivo es contraproducente y va en detrimento de otras áreas de la vida, como las relaciones, la escuela, el trabajo y el sueño.

A través de distintas plataformas u aplicaciones, el bienestar y la confortabilidad se volvieron el objetivo fundamental de cada persona en estos tiempos. Eso quedó sellado en 2020 , y 2021 está confirmándolo. En estos últimos 18 meses la cantidad de descargas que tuvieron las apps de relajación, estiramiento marcaron niveles históricos. Del mismo modo, se experimentó un auge de las clases de educación física a distancia para mantener el cuerpo activo.

El camino hacia el bienestar es digital

Para lograr un bienestar integral es importante tener una planificación diaria y establecer cuántas horas se le dedica al juego. Si el tiempo de trabajo/estudio son de una alta demanda frente a la pantalla, es importante y valioso hacer una actividad física para estirar la espalda, los brazos, las piernas. Esto ayudará a lograr un rendimiento al máximo del cuerpo sin saturarlo con posiciones incómodas.

Siempre es vital pensarse en la posición frente a la PC: mejorar la postura de la espalda, las manos a la altura del teclado en una perspectiva cómoda, el asiento que se utiliza también debe acompañar el confort.

El gaming puede ayudarte física y mentalmente, pero la mejor solución es el balance

El gaming puede ayudarte física y mentalmente, pero con esto no queremos decir que los videojuegos no son la solución definitiva para superar los desafíos de la pandemia. Pero, junto con otras actividades creativas (como bailar, cocinar y hacer jardinería), un poco de juego puede brindar el impulso que necesita.

Tampoco se debe dejar de lado es una variada nutrición ya que es importante para el buen desempeño. El alimento es complemento primordial para afrontar los desafíos que se presentan en el gaming, los eSports y en la vida diaria.

En sumatoria, al momento de decidir jugar, debes cuidar que tu cuerpo esté bien alimentado y el período dedicado al gaming sea de diversión, distensión y mejora diaria en las partidas. Planificar es ideal para obtener una imagen clara de lo que se necesita para alcanzar logros a mediano y largo plazo y, a su vez, crear un proceso para sentirse un verdadero gamer, si ese es el objetivo del usuario y por sobre todo priorizar el bienestar físico y mental.