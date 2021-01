Los nombres para Among Us más creativos para los tripulantes

Aunque el juego fue publicado inicialmente en 2018, la popularidad de Among Us explotó recién en 2020. Y desde entonces, este título se convirtió en uno de los juegos más jugados en todo el mundo.

Los nombres para Among US pueden ser la diferencia entre ganar o perder una partida. La idea del juego, cuya premisa como tripulante gira en torno a evitar ser expulsado de la nave, es ganar la confianza del resto del resto de la tripulación. Por lo tanto, el nombre que utilicemos será clave para lograr nuestro objetivo.

En Among Us, antes de cada partida, los jugadores deben establecer un nombre para el juego. Muchos gamers suelen buscar nombres creativos para Among Us y poder destacar en el juego.

No es la primera vez que publicamos una lista con sugerencias de los mejores nombres para juegos. De hecho, se ha convertido en un tema recurrente en Digital Too. Por ejemplo, aquí puedes ver lo ya hemos publicado. Por lo que si buscas alternativas adicionales a Among Us, podrás encontrar opciones para juegos como Free Fire, para las plataformas de Xbox y PlayStation, o si los necesitas para tu Android. Es que hasta hemos escrito sobre el propio proceso dde creación de un gamertag. Y si te quieres ir más allá, también te decimos cómo nombrar tu grupo de WhatsApp.

A continuación , vamos a hacer un listado de los 50 nombres para Among Us más creativos para los miembros de la tripulación.

Los nombres para Among US: 50 apodos geniales para los integrantes de la tripulación