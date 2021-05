Call of Duty: Warzone incluirá a Rambo -incluyendo su icónico arco

Luego de haber dado pistas a través de su cuenta de Twitter, ya podemos afirmar con seguridas que Rambo batallará en los mapas de Call of Duty: Warzone.

Call of Duty: Warzone incluirá a Rambo, así lo confirmó el propio juego a través de su cuenta de Twitter. El icónico héroe de acción de los 80s, interpretado por Sylvester Stallone, llegará a las arenas de batalla el próximo jueves 20 de mayo. Desde ese día, los jugadores de CoD podrán “convertirse en la guerra”.

Call of Duty: Warzone incluirá a Rambo

Como parte de la confirmación, los desarrolladores revelaron un breve vídeo de presentación que muestra a John Rambo, equipado con su arco y una flecha con fuego, en un entorno selvático.

En realidad no es puede ver al personaje por completo, pero sí un primer plano. Pero no queda duda que este nuevo protagonista tiene un gran parecido con el Rambo de Sylvester Stallone. El tráiler termina con el eslogan “Become War”, escrito con una fuente que se parece a la utilizada en los afiches de Rambo.

Así pues, parece prácticamente seguro que Rambo llegará a Call of Duty: Warzone el jueves 20 de mayo.

Los 80s atacan, literalmente

No obstante, John Rambo puede que no sea el único héroe de acción ochentoso que se sume a la acción en Call of Duty Warzone. De hecho, la cuenta de Twitter incluyó un reporte informe de Warzone de un jugador conocido como SURVIVORJOHN, así como un anuncio falso de una empresa llamada Nakatomi Duct Cleaning Services.

Esto nos lleva a pensar que John McClane, personaje principal de Duro de Matar, también podría llegar a Call of Duty Warzone. Y aunque aún no se ha confirmado una fecha de lanzamiento para héroe inmortalizado por Bruce Willis, seguramente llegará antes del final de la tercera temporada de Warzone. Lo cual se espera que sea hacia mediados de junio.

De hecho, el Battle Pass de la temporada 3 de Warzone tiene una temática de los años 80. Por lo que la llegada de Rambo y McClane -dos iconos del cine de esa época- tiene todo el sentido del mundo.

El Twitter de Call of Duty también pareció insinuar que otras estrellas de acción de los 80 podrían llegar a Warzone. La cuenta citó un tuit de un fan de COD que decía: “Hey @CallofDuty, ahora que #warzone está ambientado en los 80, ¿qué tal si añadimos algunos héroes de acción de los 80 en el juego como #Rambo, #Terminator #ChuckNorris y #TheATeam” .

Y curiosamente, en este tuit citado, el Twitter de COD simplemente puso el emoji de pensamiento (🤔), lo que podría insinuar los planes que tienen en marcha.

Habrá que esperar para ver si otros personajes de películas de acción de los 80 llegarán a Warzone.