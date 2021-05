El cofundador de Neuralink deja la empresa sin muchas explicaciones

Hodak, cofundador de Neuralink deja la empresa que puso en marcha en conjunto con Elon Musk y que hasta hace poco era su presidente. Sin embargo, no dijo por qué se retiró de la compañía ni en qué términos.

✨Some personal news:✨ I am no longer at Neuralink (as of a few weeks ago). I learned a ton there and remain a huge cheerleader for the company! Onward to new things.

— Max Hodak (@max_hodak) May 1, 2021