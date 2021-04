Aseguran que es posible recrear Jurassic Park ¿Qué podría salir mal?

Es posible recrear Jurassic Park, así lo aseguró Max Hodak, quien es presidente de Neuralink, la compañía fundada por Elon Musk dedicada a la investigación y desarrollos neurocientíficos. Hodak afirma que cuentan con la tecnología suficiente para recrear el infame parque de atracciones de las películas.

Max Hodak, cofundador de Neuralink junto a Elon Musk. Hodak se graduó de la prestigiosa universidad de Duke en 2012 con un título de ingeniería biomédica. Él afirmó que “Jurassic Park” podría ser posible gracias a los avances científicos que podrían crear “especies novedosas súper exóticas”.

we could probably build jurassic park if we wanted to. wouldn’t be genetically authentic dinosaurs but 🤷‍♂️. maybe 15 years of breeding + engineering to get super exotic novel species

