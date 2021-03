No es un secreto que Apple está trabajando en integrar el Apple Silicon

Apple prepara iMac con su propio procesador y un profundo rediseño para algún momento de este año, la cual podría llegar muy pronto. Esta afirmación deriva de algunas pistas encontradas en la última beta de macOS Big Sur 11.3. En dicha versión se apuntan nuevos modelos que podrían estar aterrizando muy pronto.

Después de retirar la iMac Pro y descontinuar algunas configuraciones de almacenamiento de gama alta de la iMac 4K, lo lógico es que el siguiente paso es lanzar una nueva máquina para llenar el espacio que queda abierto por esas despedidas.

Según informa 9to5Mac, la quinta beta de Big Sur 11.3 que se liberó esta semana contiene referencias a identificadores de código iMac21,1 e iMac21,2 que no se habían visto antes. El medio dice que coinciden con los nombres en clave del Apple Silicon de los que informó Bloomberg, aunque no hay nada fuera de lo común en la numeración. Las renovaciones del iMac del año pasado llevaban la etiqueta iMac20,1, iMac20,2.

Aunque no hay nada fuera de lo normal, todo sigue apuntando a un posible lanzamiento inminente. Es decir, la existencia de los identificadores no significa necesariamente que los nuevos iMac estén a la vuelta de la esquina, pero sí que alimenta los rumores. Hace más de un año que se habla de una nueva iMac, con un rediseño inspirado en la Display Pro XDR que reduce los marcos y elimina el borde inferior. Y es lógico que la próxima Mac que esté potenciada por el Apple Silicon sea una iMac. Las nuevas MacBooks parecen estar programados para la segunda mitad de 2021 y se rumorea que una nueva Mac Pro no llegará hasta 2022.

Han pasado casi 10 años desde que la iMac recibió su diseño de borde fino, y otros ocho antes de que tuviera su último rediseño importante. El factor de forma actual del iMac es básicamente una variación de la iMac G5 que sustituyó a la icónica iMac G4 en 2004.