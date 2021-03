10 juegos gratis de PlayStation para descargar desde marzo

Sony estrena un nuevo programa para darle a su comunidad más ofertas de entretenimiento, Sony dará accesos gratis a copias digitales de juegos para los usuarios de PlayStation.

Conoce los 10 juegos gratis de PlayStation para descargar, que Sony ha puesto a disposición de los usuarios de sus consolas como parte del nuevo programa Play at Home 2021.

Sony confirmó el inicio de Play at Home 2021 a principios de este mes. El programa arrancó ofreciendo, sin costo alguno, acceso a copias digitales de Ratchet & Clank para la PlayStation 4. De hecho, los usuarios tienen hasta el 31 de marzo para aprovechar esta oportunidad.

El mes pasado revelamos nuestro nuevo programa Play at Home para el 2021 -dijo Sony en su blog–, que tiene como objetivo proporcionarle a la comunidad de PlayStation ofertas de entretenimiento y juegos gratuitos para que los próximos meses sean un poco más divertidos.

10 juegos gratis de PlayStation para descargar adicionales

Sin embargo, antes de terminar dicha oferta, Sony sumará contenido al Play at Home 2021. Desde el jueves de 25 de marzo, se añadirán “selección de juegos gratuitos de algunos de nuestros principales socios independientes“. Entre los títulos disponibles estarán hits populares como Subnautica y Horizon Zero Dawn.

Subnáutica, Subnautica es un videojuego de acción y aventura tipo mundo abierto. Este título fue desarrollado y publicado por Unknown Worlds Entertainment. En él los jugadores tienen la misión de explorar un mundo oceánico extraterrestre, lo cual puede hacerse es navegando hacia abajo.

En el caso de Horizon Zero Dawn, es poco lo que se puede añadir. Este es un juego de acción en tercera persona que fue desarrollado por Guerrilla Games y publicado por Sony Interactive Entertainment en 2017. Este es uno de los exclusivos más conocidos de la PlayStation, lo que hace de esta nueva oferta para el Play at Home 2021 sea muy atractiva.

Si todavía no has jugado Horizon Zero Dawn, la historia se centra en Aloy, “una joven cazadora en un mundo invadido por máquinas, que se propone descubrir su pasado.” Para avanzar en el juego utilizarás armas a distancia en ataques frontales y el sigilo para combatir a las criaturas mecánicas y otras fuerzas enemigas que te cruzarás.

A partir del 25 de marzo del 2021 podrás disfrutar de más juegos gratuitos para jugar

Abzu Enter the Gungeon Rez Infinite Subnautica The Witness Astro Bot Rescue Mission Moss Thumper Paper Beast Horizon Zero Dawn: Complete Edition (desde el 19 de abril)

No solo juego, también ánime

Por si fuera poco, Sony incluirá en los mercados donde una oferta de prueba extendida para Funimation (o Wakanim) la cual anunció anteriormente.