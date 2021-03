WhatsApp lanzará una funcionalidad de fotos que se autodestruyen. Así lo indican varias filtraciones y códigos descubiertos en las versiones beta de la aplicación. Lo cual ha dejado entrever algunas de las funciones que estarán disponibles a lo largo del año.

Según la información compartida desde la cuenta de Twitter WABetaInfo, WhatsApp está desarrollando una función para la autodestrucción de fotos para una futura actualización de su aplicación en iOS y Android.

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn't implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.

Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 3, 2021