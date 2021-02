AMD confirmó presentación de las Radeon RX 6000, o por lo menos es lo que entendimos de su mensaje compartido vía Twitter. En este, la compañía pidió reservar el próximo 3 de marzo para ver la transmisión del tercer episodio de “Where gaming begins“. Adicionalmente, incluyó una imagen de una tarjeta de tamaño completo con doble ventilador, lo cual es una pista clara de lo que pretende presentar ese día.

On March 3rd, the journey continues for #RDNA2. Join us at 11AM US Eastern as we reveal the latest addition to the @AMD Radeon RX 6000 graphics family. https://t.co/5CFvT9D2SR pic.twitter.com/tUpUwRfpgk

— Radeon RX (@Radeon) February 24, 2021