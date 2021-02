Ya está disponible la GeForce RTX 3060, lee esto si quieres comprarla

La parte fundamental en la construcción de una gaming PC es la selección de la unidad de procesamiento gráfico, o GPU. Y antes de que salgas corriendo por una de las nuevas de tarjetas RTX 3060 de Nvidia, a continuación te decimos en el todo lo que debes saber antes de comprarla.

La nueva Nvida GeForce RTX 3060 ya está disponible oficialmente para su compra por 329 dólares. Esta noticia llega rodeada de una gran expectativa, ya que el lanzamiento de las tarjetas gráficas de clase 60.suelen ser las más vendidas de las GPU GeForce. Pero por más tentador que pueda aparentar ser una nueva GPU, lo mejor es conocer previamente algunos aspectos claves para poder tomar una decisión informaada.

Para empezar, la llegada de la GeForce RTX 3060 significa que la arquitectura “Ampere” de nueva generación por fin estará ampliamente disposnible para los entusiastas de todo el mundo. Sin embargo, las tarjetas gráficas se encuentran sumidas en una escasez de varios meses provocada por una mezcla de demanda desorbitada, problemas logísticos causados por la pandemia y cierta escasez de componentes.

A dicho conexto se suma el auge de las criptomonedas que está llevando a los mineros a canibalizar las GPUs. Las cosas están tan mal que Nvidia empezó a ensamblar de vuelta la antigua GTX 1050 Ti. Por lo que, la llegada de la GeForce RTX 3060 puede ser un rayo de esperanza para los gamers que buscan adquirir una tarjeta gráfica moderna a un precio razonable.

Así pues, antes de entablar una lucha muerte con los bots de compra, te ponemos cinco claves que debes saber sobre la GeForce RTX 3060 antes de comprarla.

1. Prepárate para la compra

Ya varios medios y agrupaciones de usuarios han denunciado la exitencia de ejércitos de bots desarrollados para acaparar la oferta de hardware en favor de los revendedores. Teniendo en cuenta esto, y hasta que no se corija, lo mejor es prepararse para la compra. Si quieres hacerte con una GeForce RTX 3060, asegúrate de cargar las páginas correspondientes en tus tiendas electrónicas favoritas y prepárate para pulsar el botón F5.

2. Probablemente cueste más de 329 dólares

No tengas muchas emperanzas con respecto al precio, así que no esperes pagar 329 dólares por una RTX 3060 en los próximos días -a menos que tengas suerte el día del lanzamiento. Nvidia no sacó una versión Founders Edition de esta GPU, lo que significa qu la distribución quedará en manos de socios como EVGA, Asus, MSI, etc. Si tomamos los lanzamientos anteriores como referencia, entonces podremos esperar la disponibilidad de un número limitado de tarjetas RTX 3060 al precio de venta sugerido. Sin embargo, la mayor parte del inventario probablemente será de modelos más caros y con más funciones que tendrán un precio considerablemente superior.

3. No puede minar bien Ethereum

Uno de los factores que limitan la disponibilidad de las tarjetas gráficas podría no perjudicar a la GeForce RTX 3060. Parte de la razón por la que las GPU han sido tan difíciles de conseguir es porque el precio de Ethereum -una criptodivisa como el Bitcoin- se ha disparado en los últimos meses, y se necesitan tarjetas gráficas de consumo para “minarlo”. Casi todas las tarjetas gráficas recientes pueden ser rentables para minar ahora mismo.

Ahora bien, la RTX 3060 no será ni de lejos tan rentable como sus hermanas de la serie RTX 30. Nvidia ajustó el hardware, el firmware y los controladores de la RTX 3060 para reducir a la mitad su rendimiento de hashing. Lo anterior sucede cuando la tarjeta gráfica se utiliza específicamente para minar Ethereum, aunque lanzó una línea dedicada “CMP” de tarjetas gráficas para la minería al mismo tiempo. Bien.

Aún así, la RTX 3060 seguirá rindiendo al máximo en monedas alternativas menos conocidas, por lo que puede seguir siendo deseada por algunos criptomineros. Aunque definitivamente, limitar el minado de Ethereum con esta GPU podría significar que se vuelva más fácilmente disponible, sin embargo.

4. Tiene toda la memoria

Las anteriores tarjetas de la serie RTX 30 recibieron críticas por su escasa memoria. La GeForce RTX 3080 solo tiene 10 GB de GDDR6X, mientras que las RTX 3060 Ti y 3070 tienen 8 GB de GDDR6, una cantidad insuficiente para algunos juegos que ya utilizan más de 8 GB de memoria a una resolución de 1440p.

Tras la presentación de las AMD Radeon RX 6800, con memoria de 16 GB, Nvidia recapacitó y eqiupó a las GeForce RTX 3060 con 12 GB de memoria en un bus de 192 bits. Esto es más que suficiente para juegos a 1080p y 1440p de nivel básico, para lo que está pensado esta tarjeta, y es mucho mejor que los 6 GB que probablemente iba a tener originalmente,

La RTX 3060 también es la primera tarjeta gráfica de Nvidia que admite la función PCIe Resizable BAR. Esta función debutó por primera vez en las tarjetas de la serie Radeon RX 6000 como Smart Access Memory. Resizable BAR da al CPU acceso completo a la memoria de tu GPU, lo que puede suponer un pequeño aumento de rendimiento. Aunque los resultados varían en función del juego, así como de la resolución y el nivel visual al que estés jugando.

5. No es una gran mejora de rendimiento

Quienes ya han probado esta tarjeta coinciden que esta GPU es una modesta mejora respecto a los modelos que sustituye. Tom’s Hardware y Gamer’s Nexus afirmaron que la RTX 3060 rinde más o menos igual que la RTX 2060 Super de 400 dólares, de la generación pasada.

La diferencia se amplía ligeramente en los juegos que admiten el trazado de rayos o la tecnología DLSS de Nvidia debido a la tecnología mejorada de la RTX 3060 en este aspecto, pero ambos analistas no están muy entusiasmados con este lanzamiento.