Microsoft lanzará Office 2021 este año para Windows y Mac

Si eres parte de los usuarios de Microsoft Office que no quería migrar al modelo de suscipción de Office 365, esto te alegrará el día.

Microsoft lanzará Office 2021 para sistemas macOS y Windows de uso personal y Pymes a finales de este año. Dicha versión de la reconocida suite de productividad no requerirá una sucripción y tendrá aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint, Outlook y el resto.

Microsoft tiene prrevisto Office 2021 para uso personal y de pequeñas empresas a finales de este año. La compañía aseguró que Office 2021 también tendrá un soporte de cinco años con el modelo tradicional de “compra única“. De la misma manera, Microsoft afirmó no tener previsto cambiar el precio de estos productos en el momento del lanzamiento.

Aunque Microsoft no niega su interés en que te suscribieras a Office, argumentando a las “ventajas ampliamente aceptadas“. No obstante, todavía existen usuarios que no pueden o simplemente no quieren pasarse 100% a la nube. En consecuencia, “a finales de este año” Microsoft presentó Office 2021 se lanzará para consumidores y pequeñas empresas.

Microsoft lanzará Office 2021 sin necesidad de suscripción

Aunque todavía hay muy pocos detalles sobre lo que se puede esperar de esta nueva versión, Microsoft compartió algunos detalles nuevos. En primer lugar sobre los precios referenciales, seguirán siendo los mismos que los de Office 2019. Por ejemplo, la versión de Microsoft Office Hogar y Estudiantes 2019 cuesta 149,99 dólares, mientras que la versión Hogar y Empresas 2019 cuesta 249,99 dólares. En ambos casos, las licencias valen paras un solo usuario/PC/Mac.

Microsoft también confirmó que Office 2021 estará disponible tanto para usuarios de Windows como de Mac. Como es ya trdición desde hacer varias versiones, incluirá la app OneNote y ofrecerá la posibilidad de elegir entre versiones de 32 y 64 bits. Aunque la mayoría de los usuarios elegirán la versión de 64 bits, es bueno ver que sigue habiendo soporte para el hardware antiguo.

Por último, la empresa cerró diciendo que anuncirá más detalles sobre las nuevas características, incluidas en Office 2021 cuando se acerque su disponibilidad general.