Tencent podría comprar EA, Take Two o alguna otro gran desarrollador

El año pasado Tencent hizo grandes adquisiciones. Compró Leyou Technologies, desarrollador de Splash Damage y Warframe. Lo mismo hizo con Digital Extremes. Incluso, también adquirió Klei Entertainment, desarrollador de Don’t Starve. Todo indica que este año tiene en la mira una empresa mucho más grande.

Tencent podría comprar EA, Take Two o alguna otra gran empresa del mercado de los videojuegos. Así lo adelantó una serie de rumores que apuntan a que Tencent está recaudando miles de millones de dólares mediante la venta de deuda con la intención de realizar una gran compra este año.

Los rumores, reportados inicialmente por TMT Finance, indicaron que entre los objetivos están la casa matriz de Rockstar, Take-Two Interactive, o posiblemente incluso a EA. Dado que ambas compañías lo están haciendo bien, tendría que ser una adquisición hostil. La cual incluso podría ser más cara que la compra de ZeniMax Media por parte de Microsoft por 7.500 millones de dólares.

No obstante, esas mismas fuentes dijeron que el objetivo más probable sea un desarrollador surcoreano. Ya sea el fabricante de juegos para móviles NetMarble (la misma empresa que hace Marvel Future Revolution) o el desarrollador de Dungeon Fighter Nexon. La compra de cualquiera de ellas permitiría a Tencent introducirse en el mercado surcoreano, pero básicamente sería una empresa más para su creciente imperio.

Vale la pena destacar que Tencent ya tiene la propiedad total de Riot Games (League of Legends), Sharkmob, la propiedad mayoritaria de Grinding Gear Games (Path of Exile), Supercell (Clash of Clans), y participaciones parciales en Epic Games, Frontier Developments, Activision, Paradox, Ubisoft, Bluehole y muchas más.

Aunque Tencent ya está considerada como la mayor empresa de videojuegos del mundo gracias a todas sus numerosas inversiones, la compra de EA o Take-Two la convertiría, sin duda, en el mayor jugador del panorama de los videojuegos, sin excepción. Parece muy poco probable que una compra de este tipo llegue a producirse dado lo rentables que son ambas compañías, pero 2020 fue un año extraño, y 2021 ya está empezando también bastante extraño.