Tiger Lake H35, la apuesta de Intel para ultraportátiles gaming

El CES 2021

Los Tiger Lake H35, presentados en el CES 2021, son los nuevos procesadores especialmente desarrollados pensando en los equipos ultraportátiles para gaming. De hecho, para este lanzamiento, Intel se asoció con Acer, Asus, MSI y Vaio. Adicionalmente, se anunció que los Tiger Lake llegarán a las Chromebooks.

Con este anuncio Intel busca definir un nuevo segmento de equipos ultraportátiles especamente concebidos para el gaming. Esta nueva variante de los procesadores Intel Core de 11º generación “Tiger Lake” , denominados H35. A estos nuevos chips se le unirán a finales de año una gama “Edición Especial” de 8 núcleos, similar a los de los ordenadores de escritorio.

Intel arpovechó la oportunidad para confirmar que los procesadores Tiger Lake llegarán a equipos Chromebooks, incluyendo las capacidades de Thunderbolt.

Tiger Lake H35, procesadores para portátiles ultraportátiles para juegos

La denominación de equipos “ultraportátiles para gaming” es una recategorización de la oferta de procesadores de la compañía. Es decir, hasta ahora, Intel dividió su portafolio en chips de la siguiente manera:

Y Series : para los portátiles más delgados y en tabletas. U Series : para los portátiles más comunes. H Series : para portátiles gaming más gruesas y pesadas.



En general, estas categorías han seguido se definieron inicialmente utilizando el precio como guía. Sin embargo, con el H35, Intel está tratando de segmentar los portátiles para gaming según sus características físicas.

Los juegos ultraportátiles están aquí con el H35 de Intel

Según Frederik Hamberger, director general del segmentos de portátiles de gama alta y para gaming de Intel, aunque las portátiles más potentes son ahora delgadas, la demanda de PC ultraportátiles delgadas y ligeras se está acelerando. Los clientes como los estudiantes quieren ambas cosas. Una portátil que puedan llevar consigo durante el día, “y luego, durante un descanso o por la noche, quieren poder jugar tranquilamente“, dijo. Ese fue el punto de partida de la serie H35 de 4 núcleos y 8 hilos de Intel, fabricada con el proceso de 10nm de Intel.

Intel define las “ultraportátiles gaming” como una computadora portátil con una pantalla de 14 a 15 pulgadas y menos de 18 mm de grosor.

Los procesadores H35, parte de la serie “H”, funcionan a 35W. El objetivo es un juego de 1080p a 70 fotogramas por segundo o más, y con una configuración de gráficos “alta”.

En la definición de Intel, las ultraportátiles para juegos se definen por una pantalla de 14 a 15 pulgadas. Las portátiles de 15 pulgadas o más grandes se subdividen a su vez en ultraportátiles y portátiles “especialmente delgadas”, con pantallas de hasta 17 pulgadas a 1080p/240Hz o 4K/60Hz.

Diseños en camino pero especificaciones en el aire

Como era de esperarse, Intel no está haciendo este lanzamient solo. En el anuncio, dijo que ya tenía compromisos con Acer, Asus, MSI, Vaio y otros fabricantes para unos cuarenta diseños de equipos con H35 para la primera mitad de 2021.

No obstante, Intel no precisó acerca de las especificaciones de los nuevos procesadores H35 de 4 núcleos/8 hilos y 10nm. Pero sí se confirmó que contarán con PCI Express Gen 4 (PCIe 4.0), cuatro carriles fuera de la CPU para conectar GPU. Aunque Intel no mencionó nada sobre sus propios gráficos Xe. Adicionalmente, el chip soportará memorias de tipo DDR4-3200 y LPDDR4x-4266, conexiones Thunderbolt 4, WiFi 6 y 6E.

Hay una cosa más: BAR Redimensionable (Base Access Register), una tecnología que de otra manera se conoce como Memoria de Acceso Inteligente de AMD. AMD introdujo esta primera dentro del RX 6800 XT. Utiliza la especificación PCI Express para dar a la CPU Ryzen acceso a la memoria gráfica ultrarrápida para un ligero aumento del rendimiento general, nuestra revisión de 6800XT tiene los detalles.

Debido a que BAR redimensionable es una especificación a la que tienen acceso tanto Nvidia como Intel, ambas compañías han estado trabajando en su implementación. Hamberger dijo que verán la tecnología BAR redimensionable disponible tanto en sistemas del 10º como del 11º generación, aunque, presumiblemente, sólo si se combina una GPU Nvidia con la CPU de Intel.

Rendimiento sustancialmente superior

Acompañando el anuncio, Intel publicó algo de información sobre el rendimiento. Un H35 debería presentar una mejora de un 15 por ciento en el desempeño frente a un Core i7 de generación anterior en rendimiento de un solo hilo. De la misma manera, un 9 por ciento de mejora frente a un Core de 11º generación a 15W.

Intel también aseguró que el H35 podría ofrecer hasta un 40 por ciento de mejora de CPU multihilo sobre un Tiger Lake de 15W del 11º gen, y más del doble de rendimiento gráfico que una pieza de la serie H del 10º gen. “Eso significa que funciona más o menos como un procesador de seis núcleos en el rendimiento multihilo de hoy en día“, dijo Hamberger.

H35 “Edición Especial”

Intel tiene sus prpias designaciones para indentficar los modelos “premium”. Tal es el caso de los chips serie X, la marca Core i9, y la serie “K” de procesadores desbloqueados. Ahora hay otro: el Core i7 H35 “Edición Especial”. Este procesador contará con “el rendimiento más rápido de un portátil con un solo hilo”, que según Intel, será de hasta 5GHz con 4 núcleos y 8 hilos. Pero no se sabe nada más allá de eso. Ni su nombre, ell precio del chip, ni siquiera sus especificaciones completas.